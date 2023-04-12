Fatih adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Fatih isminin anlamını araştırıyor. Peki, Fatih ne demek? Fatih isminin anlamı nedir?

FATİH NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Fatih ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

-Zafer kazanan, fetheden (kimse).

-İstanbul iline bağlı ilçelerden biri

-Büyük ve önemli bir iş bitiren (kimse).

-İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan.

FATİH İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Fatih ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Fatih adını koymak caizdir.

FATİH İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Fatih ismindekiler para kazanmak konusunda ustadır. Ancak kazandığı parayı da harcamayı çok Maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir.

Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir.

Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar.

Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.