Fatih Portakal AKP toplantısına gitti. İlk izlenimlerini aktardı

AKP “Türkiye Yüzyılı” başlıklı toplantıda ‘yeni vizyonunu’ ilan edecek. Toplantıya davet edilen gazeteciler arasında yer alan Fatih Portakal, “Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerini de size aktaracağım.” ifadelerini kullanarak davete katılacağını açıklamıştı.