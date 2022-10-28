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Fatih Portakal AKP toplantısına gitti. İlk izlenimlerini aktardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla “Türkiye Yüzyılı” başlıklı vizyonun açıklanacağı etkinliğe katılacağını açıklayan Fatih Portakal, toplantıdan ilk izlenimlerini aktardı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 16:14
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Fatih Portakal AKP toplantısına gitti. İlk izlenimlerini aktardı

Fatih Portakal AKP toplantısına gitti. İlk izlenimlerini aktardı
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AKP “Türkiye Yüzyılı” başlıklı toplantıda ‘yeni vizyonunu’ ilan edecek. Toplantıya davet edilen gazeteciler arasında yer alan Fatih Portakal, “Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerini de size aktaracağım.” ifadelerini kullanarak davete katılacağını açıklamıştı.

 

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