Fatih Portakal asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı. AKP kulislerinde konuşulan rakamı canlı yayında duyurdu

Yüksek enflasyon oranları ve artan yaşam maliyetleri, Türkiye’de asgari ücretle geçinen milyonlarca insan için büyük bir yük oluşturuyor. Temel gıda maddelerinden konut kiralarına kadar her alanda fiyatların hızla yükseldiği bir dönemde, asgari ücretin alım gücü ciddi şekilde erozyona uğradı. Özellikle büyük şehirlerde, asgari ücretle geçinmek neredeyse imkânsız hale geldi.

Türkiye’de asgari ücretle çalışanların geçim sıkıntıları ve artan yaşam maliyetleri göz önüne alındığında, gelecek sene sonunda yapılacak zam oranı hayati bir önem taşıyor. Bu konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama, deneyimli gazeteci Fatih Portakal’dan geldi.

Portakal, SÖZCÜ TV Ana Haber bülteninde konuyla ilgili konuşan Fatih Portakal, açıklamasında hükümetin kararına bağlı olarak asgari ücret zammı oranının yüzde 40 ila 50 arasında değişebileceğini belirtti.

Mevcut ekonomik koşullar, yüksek enflasyon oranları ve bütçe dengeleri göz önünde bulundurulduğunda bu tahminin makul olduğunu ifade etti. Ancak, Portakal’ın özellikle vurguladığı bir nokta da, hükümetin insafa gelmesi durumunda bu oranın yüzde 65’e kadar çıkabileceği yönündeydi.