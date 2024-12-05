Fatih Portakal asgari ücrette konuşulan rakamı açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü ve kulağı yıl sonu maaşlarına yapılacak olan maaş zammına çevrildi. Merkez Bankası’nın yüzde 44 yıl sonu enflasyon beklentisi bulunuyor. Ancak Bakan Şimşek’in sıkı para politikası sebebiyle bu oranın altında bir zam geleceği de bekleniyor. Bazı uzman isimler hesaplarını paylaşırken bazı gazetecilerde konuşulan rakamları açıklıyor. Ünlü gazeteci Fatih Portakal, “Ne kadar olur asgari ücret?” sorusuna Portakal, , “22 bin, 23 bin konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

GÖZLER YIL SONU ZAMMINA ÇEVRİLDİ

Açlık sınırının 22 bin TL’ye geldiği ortamda geçim sıkıntısı vatandaşı derinden etkiliyor. Öyle ki 17 bin 2 TL maaş alan asgari ücretli için büyük sıkıntı oluşturuyor. Pek çok çalışanın gözü ise 1 ay kalan ve haftaya görüşülecek olan asgari ücret zammı oldu. 4 toplantı sonunda belirlenecek olan asgari ücrete ilişkin Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olmuştu. Ancak maaş zammının Bakan Mehmet Şimşek’in sıkı para politikası sebebiyle ve diğer yılın enflasyonu göz alınarak düşük çıkacağı bekleniyor.

PORTAKAL: 22 BİN, 23 BİN KONUŞULUYOR

Uzman isimlerin yanı sıra gazetecilerden de konuşulan kulis rakamlarıda gelmeye başladı. Ünlü gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'de halktan gelen “Ne kadar olur asgari ücret?” sorusuna cevap verdi. Portakal, “Biz belirlemiyoruz ki. Ama 22 bin, 23 bin konuşuluyor. Yetmeyeceğini herkes biliyor ama diyecek de bir şey yok. Bunu belirleyecek olan adres belli: Erdoğan." dedi.