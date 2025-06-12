Fatih Portakal ateş püskürdü! "Ben olsam insan içine çıkamam"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmalarının beşinci dalgasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı. Bahçetepe’nin gözaltına alınmasıyla yapılan başkanvekili seçimlerinde AKP’nin adayı Eray Karadeniz, Meclis çoğunluğu ile başkanvekili seçildi.

Dün makamda fotoğraf veren ve neşeli halleriyle çok konuşulan AKP'li Eray Karadeniz seçilmiş başkan gibi sokağa çıktı, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal canlı yayında AKP’li Eray Karadeniz’e büyük tepki gösterdi.

“SENİ KULLANIYORLAR ERAY BEY FARKINDA DEĞİLSİN”

"Adam büyük bir gururla dolaşıyor yahu” diyen Portakal, “Ben olsam çıkamam insan içine. Kabul etmem zaten öyle bir şeyi. Eray Bey de nasıl kabul etti anlamak mümkün değil. Hak etmiyorsun ki ve seni kullanıyorlar Eray Bey farkında değilsin. Belki farkındasın ama hep bu iktidarın süreceğini düşünüyorsun” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNLER UNUTULMAYACAK”

Bugünlerin unutulmayacağını belirten Portakal, “O zaman senin ismin de yazılacak. Bu sokağa çıkışlar da yani büyük ihtimal senaryo onlar. Bir de pazara çıksınlar görelim. Gerçi ona da bir senaryo ayarlarlar” dedi.

Portakal, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"DÜNYADAN HABERİ YOK"

"Burada tabi Ayşe Hanıma bakınca umarım AKP'li vekiller Ayşe Hanım gibi değildir. Hanımefendinin dünyadan haberi yok. Olan bitenden. Bir meclis üyesi diyor ki nasıl yönetildiğimiz ortada. Eğer böyleyse AKP'li vekiller vay ülkenin haline. Belki de böyle olduğu için itiraz etmiyorsunuz olan bitene. Kadının dünyadan haberi yok. Benim vergimle maaş alıyor. Yazık"