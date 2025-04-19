Fatih Portakal canlı yayında sinirden deliye döndü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Portakal canlı yayında sinirden deliye döndü!

Fatih Portakal'ın ana haber sunarken gülerek yayın yapmasına bir izleyici tepki gösterdi. İzleyicinin sosyal medyadan paylaştığı yorumu okuyan Portakal, tepki gösterdi. Fatih Portakal'dan gülmesine tepki gösteren izleyiciye 'Bir yerine mi batıyor korkak' yanıtı geldi.

SZC TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın haberleri sunarken gülerek yayın yapmasına bir izleyiciden tepki geldi.

"BİR YERİNE Mİ BATIYOR KORKAK"

İzleyicinin sosyal medyadan paylaştığı yorumu canlı yayında okuyan Fatih Portakal, gelen mesaj üzerine adeta ateş püskürdü. Fatih Portakal'dan gülmesine tepki gösteren izleyiciye 'Bir yerine mi batıyor korkak' diyerek yanıt verdi.

Fatih Portakal'ın yayın esnasında verdiği cevap şöyle oldu:

"Millet o tebessümü bile antipati olarak görüyor Batıyor mu? Bir yerine mi batıyor, benim biraz gülen ifadeyle haberleri yumuşatmam? Belki ben kendimi böyle rahatlatıyorum. Gerçekten millet olarak bambaşka boyuttayız. Bir de takma isim. Bu kadar cesaretliysen gerçek isminle yaz korkak! Ben de sana ‘Korkak’ diyorum."

Son Haberler
HSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
HSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Pendik'te dehşet: Başkasıyla evlenen eski eşini katletti
Pendik'te dehşet: Başkasıyla evlenen eski eşini katletti
Parmağını arı sokan arıcı yaşamını yitirdi
Parmağını arı sokan arıcı yaşamını yitirdi
İstanbul'un en geniş parkına girişte yeni dönem başlıyor
İstanbul'un en geniş parkına girişte yeni dönem başlıyor
Fatih Portakal canlı yayında sinirden deliye döndü!
Fatih Portakal canlı yayında sinirden deliye döndü!