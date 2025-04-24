Fatih Portakal çılgına döndü! 'Kendimi zor tutuyorum'

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem şehirde büyük bir paniğe sebep oldu. Ulaşım durma noktasına gelirken, yurttaşlar kendilerini park, bahçe ve sokaklara attı.

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, 6,2'lik dehşet verici deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

"Allah korusun, büyük bir afet yaşamadık” diyen Portakal, “Ama böyle bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz: Kent işlemedi. Kendi gözlerimle gördüm bunu. Kendimi inkar etmeyeceğim" dedi.

“JAPONYA’DA DEPREM OLDUĞUNDA EVDEN ÇIKMAYIN DİYORLAR, BİZİMKİLER GÜVENLİ YERLERE GİDİN DİYORLAR”

Portakal sözlerinin devamında şunları söyledi,

"Ve tabii ki ister istemez insanlar evlerine girmeye de korkuyorlar. Düşünsenize, Japonya’da deprem olduğunda “evinizden çıkmayın” diyorlar. Bizimkiler deprem olduğunda “güvenli yerlere gidin” diyorlar, binanıza güvenmiyorsanız. Ve diken üstünde yaşamaya devam ediyorlar...

Ben sorayım, sizler de cevaplayın: Oturduğunuz binaya güveniyor musunuz? Fay hatları üzerindeyiz.

“KÖPÜRMEMEK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM”

Bina stoğumuz ve ülkedeki denetimsizlik de belli. Ülkedeki kafa yapısı da belli: Hatay örneği, Kahramanmaraş’ta olduğu gibi...

2023’ün 6 Şubat’ında Hatay’da söz verilenleri, bizi yönetenlerin ağzından çıkan cümleleri biliyorsunuz. Onlar yine tekrar ediliyor zaten. Aradan geçen iki yılda da hiçbir şey yapılmadığı ortada. Bakın, hiçbir şey diyorum. Yapılsa, zaten 6,2’lik bir depremde kent felç olmazdı.

Köpürmemek için kendimi zor tutuyorum. Köpürmemek için kendimi zor tutuyorum bu ekranda."