Fatih Portakal emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Portakal emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı
Milyonlarca emekli temmuz ayında yapılacak zammı beklerken, gazeteci Fatih Portakal, emekli vatandaşlara seslenerek, zamla ilgili aldığı kulisi aktardı.

Emekli vatandaşlar 2024 yılının Ocak ayında açıklanan emekli maaşı zammından memnun değil. En düşük emekli maaşının 10 Bin TL olması ve yapılan maaş zammı sonrası daha da artan pahalılık emeklinin belini bükmüş durumda.

6 aylık enflasyon rakamlarının ardından SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı artışları netleşecek. En düşük emekli maaşı rakamı da yeniden güncellenecek. Peki kim, ne kadar maaş alacak?

EMEKLİLER YÜZDE 18,72’LİK MAAŞ ARTIŞINI GARANTİLEDİ

Öte yandan emekli maaşına zamda güçlü ipucu Merkez Bankası ve TÜİK’ten geldi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre 4 aylık kesinleşen enflasyon ile emekliler yüzde 18,72’lik maaş artışını garantiledi.

Mayıs ve Haziran enflasyonlarının ardından nihai rakamlar netlik kazanacak. Merkez Bankası ise kalan iki ay için gerçekleştirdiği tahminde ipuçlarını verdi. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 3 ve Haziran ayında ise yüzde 2,54 olacağı tahmin edildi. Yani 6 aylık enflasyon rakamının yüzde 25,39 seviyelerinde olması bekleniyor.

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Gazeteci Fatih Portakal, emekli vatandaşlara seslenerek, zamla ilgili aldığı kulisi aktardı.

"EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM NET"

Fatih Portakal, “Emekliler ne kadar zam alacağınız belli oldu” diyerek yaptığı konuşmasında, “Yüzde 25 net. Bunu artık bir kenara yazabilirsiniz. Emekliler enflasyon farkından doğan zamları alacaklar. Onu malum biliyorsunuz. O verilen bir şey değil, hak ediyor emekliler” ifadelerini kullandı.

Maaş zammını örneklendirerek anlatan Portakal, bir emekli 10.000 TL maaş alıyorsa yüzde 25'i 12.500 TL olarak Temmuz ayında bu şekilde maaş alacağını, emeklinin ekstra bir refah geliri beklememesi gerektiğini, onun olacağını tahmin etmediğini ifade etti.

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