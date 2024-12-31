Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı: 52.416 TL, Allah bereket versin

Milyonlarca emeklinin maaşı Cuma günü 6 aylık enflasyon rakamları ile belli olacak. Emekliler maaşına gelecek zam ise aşağı yukarı şekillenmeye başlandı. Gazeteci Fatih Portakal'dan ise emekli maaşlarına ilişkin flaş çıkışta bulundu. Portakal, canlı yayında zamlı emekli maaşını duyurdu. . 'Allah bereket versin' diyerek sözüne başlayan Portakal, “Yüzde 17 zam verirlerse 52 bin 416 lira maaş alacağım” dedi.

FATİH PORTAKAL CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV canlı yayınında 2025 Ocak ayında alacağı zamla birlikte kendi emekli maaşını duyurdu. Portakal, "44 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. Yüzde 17 zam verirlerse 52 bin 416 lira maaş alacağım. Allah bereket versin” dedi.

OCAK AYINDA ZAM ORANI BELLİ OLACAK

3 Ocak’taki Aralık ayı enflasyonunun gelmesi ile birlikte emekli maaşlarına gelecek olan 6 aylık fark netleşecek. Uzmanlar tarafından 4a, 4b emekli maaşı Ocak 2025 zammının yüzde 16-18, 4c emekli zammının ise yüzde 12-14 aralığında olması tahmin ediliyor. Ayrıca Ocak ayı içerisinde emekli kök maaş zammı ardından emekli taban maaş düzenlemesi de geleceği belirtiliyor. Kök maaşları düşük olanın zam hesaplaması 12 bin 500 TL’den olacağı kulislerde aktarılıyor.