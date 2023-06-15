Fatih Portakal “Erdoğan'ın planı” diyerek zamlı asgari ücreti açıkladı

Editör: Serkan Talan

Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, 19 Haziran'da ikinci kez toplanacak.

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı için tahminler gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda asgari ücretle ilgili işçilerin çalışanların mağdur olmayacaklarını belirtip, 'Toplantılar olumlu geçiyor. Çalışanlarımız rahat ve huzurlu olsun. Onları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz' demişti.

FATİH PORTAKAL CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV ana haber bülteninde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücret için bir rakam açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu rakamın üstüne 500 TL koyacak." diyen Portakal sözlerini "Asgari ücret bu şekilde belirlenecek. Daha önce de belli oldu. Asgari ücretin en fazla 12 bin TL olacağını düşünüyorum. İşverene de bir kolaylık sağlanacağı ifade ediliyor. Bu iddia da çok güçlü bir şekilde konuşuluyor." diyerek sürdürdü.

Öte yandan DİK Genel Başkanı Çerkezoğlu, asgari ücretin yüksek enflasyona çok hızlı yenildiğini ifade ederken bütün ücretlerin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini söylemişti.

Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak, “Sürecin bayramdan önce bitmesini istiyoruz, toplantıda bir rakam konuşulmadı” ifadelerini kullanmıştı.

CEM KÜÇÜK 11 BİN LİRA DEMİŞTİ

Gazeteci Cem Küçük, asgari ücretin 11 bin- 11 bin 58 lira arası olacağına yönelik bilgi aldığını söylemişti. "Yüzde 17-18 enflasyon, yüzde 10 da refah payı katacaklar" diyen Küçük net olarak 11 bin lira olacağını iddia etmişti.