Fatih Portakal imzayı attı

Yaz aylarının gelmesi ile beraber pek çok isim ekranlara veda ederken Sözcü TV ana haber bültenini sunan Fatih Portakal’dan flaş bir açıklama geldi.

YENİ SEZONDA DA SÖZCÜ TV'DE

14 Haziran 2024 tarihinde Sözcü TV ile olan sözleşmesi bitecek olan Fatih Portakal yönetim ile yeni bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

"İMZAYI ATTIM"

Görüşmelerin erken başlayıp erken bittiğini söyleyen Fatih Portakal anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, “Bir sezonu daha noktalamaya az kaldı. Yenisine merhaba… Bu kez görüşmeler erken başladı, çabuk bitti. İmzayı attım, gelecek sezon yine ve yeniden @sozcutelevizyonu ndayım… Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım, geri geleceğim. Hayırlı olsun” dedi.

DAHA ÖNCE KOVULDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Fatih Portakal 1 Mart 2023 tarihinde yayın hayatına başlayan Sözcü TV ile ilk olarak 3 aylık bir sözleşme imzalamış ve sezon bitene kadar ana haber bültenlerini sunmuştu.

30 Haziran 2023 tarihinde ekrana veda etmesi ile kovulduğu iddiaları gündeme gelmiş ve yaz aylarında yapılan görüşmelerin ardından yeni sezona da Sözcü TV’de başlamıştı.

Taraflar arasındaki anlaşmanın bu sefer sezon bitmeden yapılmasıyla çıkacak dedikoduların önüne geçildi.