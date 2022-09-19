Saray'da yine uykusuz geceler başlayacak. Fatih Portakal kaybolan milyonlarca insanı açıkladı

Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Vatandaş artan gıda fiyatları, ödeyemediği kira ve fatura bedelleri sebebiyle tepkili.

İktidar kanadı ise çözüm önerileri yerine vatandaşa sürekli "sabır ve tasarruf" telkinleri veriyor.

Hükümete yakın medyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" diyerek açıkladığı sosyal konut projesini televizyon ve gazetelerinde göstermeye devam ederken; vatandaş durumun "seçim kampanyası" olduğu görüşünde.

Bu ekonomik koşullarda konutların nasıl tamamlanacağı, taksitlerin nasıl ödeneceği ise tam bir muamma. 500 bin sosyal konutun vaat edilen maliyet ve sürede nasıl bitirileceği konuları da aydınlatılmış değil.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asgari ücretlilerin sosyal konut projesine katılımına ilişkin "Vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz belki ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir" açıklamasına tepki yağmaya ise devam ediyor.

"Bina mı yedireceksiniz 84 milyona"

Gazeteci Fatih portakal duruma kişisel sosyal medya hesabından; SGK verilerinde 2002 yılında 7.500.000 olan çiftçi sayısının 490.000 bine 'düştüğü'nü ifade eden paylaşımla konut projesine gönderme yaparak tepki gösterdi.

İşte Fatih Portakal'ın paylaşımı;

"Sgk verisi: ülkede 2002 yılında 7.500.000(7.5 milyon)olan çiftçi sayısı 490.000(490 bine) düşmüş. Aslında buna proje üretilmeli. Bina mı yedireceksiniz 84.000.000(84 milyona)…"

Portakal'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.