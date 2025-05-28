Fatih Portakal o karara esti gürledi! 'Çok manidar' diyerek açıkladı

Halkın sesi Sözcü TV'ye, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) 10 gün ekran karartma cezası verildi.

RTÜK tarihinin en büyük cezalarından biri olan ekran karartmaya tepki yağarken Sözcü TV Ana Haber'de Fatih Portakal, adalet çağrısında bulundu.

"SÖZCÜ TV’YE YAPILAN HAKSIZLIK..."

Portakal şunları söyledi:

"Sözcü TV’ye yapılan haksızlık... Eğer bu ülkede adalet varsa, İdare Mahkemesi'nin 48 saat içinde karar vermesi gerekir. Acil koduyla toplanıp “bir dakika, burada bir haksızlık var mı yok mu?” diye irdelemesi gerekir.

İdare Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Eğer mahkeme heyeti gerçekten vicdanlıysa, “bir dakika” der, “biz 48 saat içinde belge ve bilgilere bakalım, RTÜK’ün verdiği ceza uygulanmalı mı, uygulanmamalı mı? Yürütmenin durdurulmasına karar verilmeli mi, verilmemeli mi?”

Ey hakimler! Ey İdare Mahkemesi’nin yetkilileri! Bakın, “ey” kelimesi buraya uygun geldi. Her zaman “ey” diyen biri değilimdir ama bu kez uydu. Göreceğiz…

48 saat içinde karar verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Yoksa ceza uygulandıktan sonra mı karar çıkacak?

Geç gelen adalet, adalet değildir."

İBB SORUŞTURMASI...

"İBB'de durum nedir diyeceksiniz… İddianame henüz hazırlanıyor. Dördüncü operasyon da tamamlandı. Ardından beşinci ya da altıncı operasyon gelir mi, bilmiyoruz.

Ne var ki, etkin pişmanlıktan faydalananlar da var. Önce Murat Abbas vardı. Ardından Ertan Yıldız isimli biri etkin pişmanlıktan yararlandı. Şu anda ev hapsinde. Şimdi de Seyfi Beyaz isimli biri var. Beyaz İnşaat'ın sahibiymiş. 10 Nisan'da tutuklandı ve o da “Etkin pişmanlıktan yararlanacağım, size bir şeyler anlatacağım” dedi.

İBB’ye yönelik dört ayrı operasyonda belediye yönetimindeki kritik isimler dahil olmak üzere toplam 110 kişi tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, İmamoğlu içeride. Murat Ongun; İBB Genel Sekreter Yardımcısı, o da içeride.

Kilit noktalarda iş yapma yetkisi olan kişilerin hepsinin görevden alınması sizce manidar değil mi?

Bence çok manidar."