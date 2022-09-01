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  • Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi

Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi

Öğretmen atama programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere “Eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa çapulcu musunuz?” dedi. Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından Erdoğan’a tepki göstererek çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 16:55
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 17:26
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Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi

Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
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Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmen atama programında, öğretmenlere yönelik “Eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa çapulcu musunuz?” ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fatih Portakal “Sesini yükselten herkesi çapulcu veya terörist olarak nitelendiriyor.” ifadelerini kullandığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bir kere bile biz nerede hata yapıyoruz sorusunu sormadıklari için, sesini yükselten herkesi çapulcu veya terorist olarak nitelendiriyor. Bi sor o soruyu! Bi sor!”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

“Tek umutlarını ülkemizde karabulutların çoğalmasına bağlayanlar bu müspet adımları içine sindiremiyorlar. Böyle meseleyi istismar edenlerden hicap duruyorum. Türkiye için hiçbir projeleri olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık boykotu nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceklerini biliyorum.”

SOSYAL MEDYAYI DA HEDEF ALDI

“Sosyal medya medyadan popüler kültürün etkilerinden evlatlarımızı korumamız gerektiği anlaşılıyor. Bu süreci de iki ayaklı bir mücadele ile yürütmemiz gerekiyor. Bakanlığımızın hazırlıklarını sürdürdüğü çalışmayı yakından takip ediyoruz. Türkçe seferberliğini de takdirle karşılıyorum. İstiyoruz ki evlatlarımız milli ve manevi değerlerimizle daha fazla hemhal olsun.”

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Abdullah
1.09.2022 17:04
O mesleğe saygın olsaydı, öyle konuşmazdin.  
 
zonguldak
1.09.2022 17:03
üslup yakışmamış  
 
Ülkücü öğretmen
1.09.2022 16:58
Vay bee öğretmenlerde çapulcuymuş....iyi ki vatan haini olmadılar.  
 
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