Fatih Portakal Sedat Peker'in tweetlerinden Erdoğan mesajı çıkardı. ''Böyleyse durum çok vahim'' dedi

Gazeteci Fatih Portakal, Sedat Peker'in Twitter hesabından ortaya attığı iddialar hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

Sedat Peker Twitter'daki 'Deli Çavuş' isimli hesabından "Elimdeki cephaneyi böldüm. Seçime 2 ay kala paylaşacaklarım ayrı. Seçim ikinci tura kalırsa paylaşacaklarım ayrı. Seçimden sonra paylaşacaklarım ise apayrı" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Portakal da savcılar şarkıcı Gülşen için harekete geçerken Peker’in iddiaları Cumhuriyet’in savcılarını hiç rahatsız etmediğini söylediği paylaşımda "Unutmayın sizler iktidarın memuru değil, kamu adına görev yapıyorsunuz." dedi.

Portakal ayrıca paylaşımında "Konuştuğum biri dedi ki; Erdoğan’ı tanısan seversin, çevresi kötü. İyi de çevresini atayan o değil mi? Kendisine isimleri silah zoruyla mı imzalatıyorlar. Söylenenden çıkarımım şu: Erdoğan ülkeyi yönetiyormuş gibi görünse de onu da yöneten bir ekip var. Böyleyse durum çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

İşte Portakal'ın o paylaşımları:

"Bu nasıl dipsiz bir kuyu? İddialara yenileri ekleniyor. Savcılar şarkıcı Gülşen için harekete geçerken Peker’in iddiaları Cumhuriyet’in savcılarını hiç rahatsız etmiyor. Unutmayın sizler İktidarın memuru değil, kamu adına görev yapıyorsunuz!"

"Konuştuğum biri dedi ki: Erdoğan’ı tanısan seversin, çevresi kötü. İyi de çevresini atayan o değil mi? Kendisine isimleri silah zoruyla mı imzalatıyorlar. Söylenenden çıkarımım şu: Erdoğan ülkeyi yönetiyormuş gibi görünse de onu da yöneten bir ekip var. Böyleyse durum çok tehlikeli."

"Peker’in şu ana kadar ki paylaşımlarına baktığımda Erdoğan’ın atadığı yönetim çevresi ile ilgili bazılarında gri değil karanlık alanlar var. Aslında Erdoğan dışında görünmez bir ekip mi TR’yi yönetiyor? sorusunu sormuyor değilim. Böyle bir şey olabilir mi?"