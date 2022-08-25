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  • Fatih Portakal Sedat Peker'in tweetlerinden Erdoğan mesajı çıkardı. ''Böyleyse durum çok vahim'' dedi

Fatih Portakal Sedat Peker'in tweetlerinden Erdoğan mesajı çıkardı. ''Böyleyse durum çok vahim'' dedi

Gazeteci Fatih Portakal, Sedat Peker'in gündem oluşturan iddiaları hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal, "Peker’in iddiaları Cumhuriyet’in savcılarını hiç rahatsız etmiyor" diyerek "Erdoğan ülkeyi yönetiyormuş gibi görünse de onu da yöneten bir ekip var. Böyleyse durum çok tehlikeli." dedi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:59
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 15:54
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Fatih Portakal Sedat Peker'in attığı tweetlerden Erdoğan mesajını çıkardı

Fatih Portakal Sedat Peker'in tweetlerinden Erdoğan mesajı çıkardı. ''Böyleyse durum çok vahim'' dedi
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Gazeteci Fatih Portakal, Sedat Peker'in Twitter hesabından ortaya attığı iddialar hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

Sedat Peker Twitter'daki 'Deli Çavuş' isimli hesabından "Elimdeki cephaneyi böldüm. Seçime 2 ay kala paylaşacaklarım ayrı. Seçim ikinci tura kalırsa paylaşacaklarım ayrı. Seçimden sonra paylaşacaklarım ise apayrı" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.  

Portakal da savcılar şarkıcı Gülşen için harekete geçerken Peker’in iddiaları Cumhuriyet’in savcılarını hiç rahatsız etmediğini söylediği paylaşımda "Unutmayın sizler iktidarın memuru değil, kamu adına görev yapıyorsunuz." dedi.

Portakal ayrıca paylaşımında "Konuştuğum biri dedi ki; Erdoğan’ı tanısan seversin, çevresi kötü. İyi de çevresini atayan o değil mi? Kendisine isimleri silah zoruyla mı imzalatıyorlar. Söylenenden çıkarımım şu: Erdoğan  ülkeyi yönetiyormuş gibi görünse de onu da yöneten bir ekip var. Böyleyse durum çok tehlikeli." ifadelerini kullandı. 

İşte Portakal'ın o paylaşımları:

"Bu nasıl dipsiz bir kuyu? İddialara yenileri ekleniyor. Savcılar şarkıcı Gülşen için harekete geçerken Peker’in iddiaları Cumhuriyet’in savcılarını hiç rahatsız etmiyor. Unutmayın sizler İktidarın memuru değil, kamu adına görev yapıyorsunuz!"

"Konuştuğum biri dedi ki: Erdoğan’ı tanısan seversin, çevresi kötü. İyi de çevresini atayan o değil mi? Kendisine isimleri silah zoruyla mı imzalatıyorlar. Söylenenden çıkarımım şu: Erdoğan  ülkeyi yönetiyormuş gibi görünse de onu da yöneten bir ekip var. Böyleyse durum çok tehlikeli."

"Peker’in şu ana kadar ki paylaşımlarına baktığımda Erdoğan’ın atadığı yönetim çevresi ile ilgili bazılarında gri değil karanlık alanlar var. Aslında Erdoğan dışında görünmez bir ekip mi TR’yi yönetiyor? sorusunu sormuyor değilim. Böyle bir şey olabilir mi?"

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ATAM İZİNDEYİZ
25.08.2022 17:34
Hacivat&Karagöz kavgası Üst Akılın yaratığı Başkanlık Modeli Bu tiyatro ne kadar daha devam edecek? Cumhuriyet Tarihinin en büyük oyununu yaşıyoruz  
 
Clark
25.08.2022 16:30
Sıfırlama da iyi di  
 
Osman
25.08.2022 16:23
Ülkenin hali ortada,reisin arkasında çok büyuk bir güç olmalı,aksi olsaydı bir kişiye bu devasa devleti birakmazlardı.Tüm ö emli kurumlar prangaya vurulmuş gibi,sesleri dahi çikmıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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