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  • Sedat Peker’in son rüşvet iddiaları ortalığı karıştırdı. Fatih Portakal Halide Edip’ten örnek vererek Erdoğan’a sordu

Sedat Peker’in son rüşvet iddiaları ortalığı karıştırdı. Fatih Portakal Halide Edip’ten örnek vererek Erdoğan’a sordu

Gazeteci Fatih Portakal, Sedat Peker'in ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabından AKP’li isimlerden Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına kadar uzanan büyük iddialara çarpıcı bir yorumda bulundu. Portakal, Halide Edip Adıvar'ın bir sözünü alıntılayarak "Bunların artık ne adalet ne sağduyuları kalmış." dedi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 12:03
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 12:19
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Fatih Portakal Sedat Peker’in son rüşvet iddialarını Erdoğan’a sordu

Sedat Peker’in son rüşvet iddiaları ortalığı karıştırdı. Fatih Portakal Halide Edip’ten örnek vererek Erdoğan’a sordu
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Gazeteci Fatih Portakal, Sedat Peker'in "Yayınlayacağım" dediği belgeler hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sedat Peker, 50 tweet paylaştı.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkan Sedat Peker, ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının da arasında olduğu dikkat çeken iddiaları açıkladı. İddialarda adı geçen isimler arasında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu ve AKP’li vekil Zehra Taşkesenlioğlu da bulunuyor.

Peker, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Ali Fuat Tașkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı’nın rüşvet aldığını iddia etti.

Sedat Peker'in paylaşımları gündeme bomba gibi düşerken, rüşvet iddiasına siyasiler de art arda tepki göstererek, savcıları iddialar hakkında harekete geçmeye davet etti.

Portakal da Halide Edip Adıvar'ın "Adalet duyguları olmasa yalnız sağduyuları olsa hareketlerini muhakkak değiştirirler" sözünü alıntılayarak "Bunların artık ne adalet ne sağduyuları kalmış." değerlendirmesinde bulundu.

Portakal paylaşımında, "Neden suç duyurusunda bulunmuyor?" sorusunu sordu. 

İşte Portakal'ın o paylaşımı:

Halide Edip diyor ki: “adalet duyguları olmasa yalnız sağduyuları olsa hareketlerini muhakkak değiştirirler.” Bunların artık ne adalet ne sağduyuları kalmış. İddialara seyirci kalan Erdoğan da buna dahil! Neden suç duyurusunda bulunmuyor? 
@tcbestepe

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İslam ademoglu
28.08.2022 16:04
Sahi Erdoğan bunların araştırılması için neden dava açıp suç duyurusunda bulunmuyor.YOKSA••••••  
 
Ozan arif..den
28.08.2022 14:57
Müslümanlar neden böyle perişan islâm'ın şartı beş, imanın altı,Diyerek işleriz her türlü haltı…Aklımıza gelmez toprağın altı.Emaneti sağlam koruyor muyuz?  
 
Sedat
28.08.2022 14:39
@Polat sedat peker AKP yi desteklerken öyle konuşmuyordunuz? Sizin bir ilkeniz var mı? Hep dilinizde davamız diye bir cümle var sizin davanız nedir?  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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