Fatih Portakal sinirden deliye döndü! Diyanet'e verdi veriştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen cuma hutbesinde 'Dostluk ve dertleşme gibi düşüncelerle başlayan kadın erkek arkadaşlıkları kişileri, zina batağına çekmektedir.' ifadeleri kullanılması kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Diyanet'in yazdığı hutbeye canlı yayında sert tepki gösterdi.

"AKLINIZ FİKRİNİZ BAŞKA YERDE"

Portakal şunları söyledi,

"- Dostluk ve dertleşme gibi başlayan ilişkiler zinaya dönebilir diyor. Arkadaş ne kafadasınız siz ya. Aklınız nerede yani. En güzel soru bu, aklınız neye çalışıyor? Aklınız hep oraya mı gidiyor. Mesela Sinem karşımda benim, benden sonra yayını var. Arkadaşım yıllardır tanırım. Evli barklı kadın, dertleşiyoruz konuşuyoruz. Bu zinaya mı dönecek yani! Bunu mu demek istiyorsun! Senin kafa neye çalışıyor? Neden böyle çalışıyor.

- Ülkede hak yok, hukuk yok, adalet yok. Onunla ilgili bir fetva hazırlasana, hırsızlık var ülkede, yolsuzluk var. Onunla ilgili bir cuma hutbesi hazırlasana, yenilen haklar var, suistimaller var, onunla ilgili bir cuma hutbesi hazırlasana. Çalma çırpma var şatafat var ülkede. Onu anlatsana özellikle dindarım diyen tarafta. Dinde şatafata yoktur desene öyle bir hutbe hazırlasana. Aklınız fikriniz başka yerde. Başka bir şey söyleyeceğim şimdi kapatacaklar televizyonu."