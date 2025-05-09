Fatih Portakal 'sırlarla dolu' diyerek açıkladı! Gündemi sallayacak açıklama

Gazeteci Fatih Portakal, terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SÜREÇ SIRLARLA DOLU"

Süreç hakkında, ‘Sırlarla dolu’ diyen Portakal şunları söyledi,

"Yarın devamı gelecek tabi 'ama'lı bir cümle duyacağız. Öcalan'ın başkanlık etmesini istiyorlardı. Fiziki olarak bulunmasını istiyorlardı. Fiziki olarak mümkün olmadı ne var ki telefon veya video olma ihtimali yüksek. Biz tabi bunu bilemeyiz. Çünkü süreç sırlarla dolu çok sır var diyoruz ya. Evet çok sır var. Ya telefonla bağlandı ya da görüntü ile bağlanmış olabilir. Bu yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Böyle iddialar da var ama tabi sağlıklı bilgisi resmi açıklama ile bilinebilir.

"SAMSUN MEYDANINDA URGAN ATILDIĞINI DA BİLİYORUZ"

Umarım çözüm süreci gerçekleşir ve silahlar sunar. Celal Adan demiş, " Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde" diye peki sormak lazım, ya 40 yıldır aklı neredeydi Devlet Bey'in? APO teslim edildiğinde koalisyonda o da vardı. O zaman niye böyle teklifler sunmadı? Samsun meydanında urgan atıldığını da biliyoruz. Ne oldu?

"PKK SİLAH BIRAKACAK MI? PEKİ NE KARŞILIĞINDA?"

Tabi geçmiş değil gelecek önemli. insanlar öldürülmeyecek şehit olmayacak ama süreç sağlıklı işlemiyor. Bilgilendirilmiyoruz. PKK silah bırakacak mı, silahları gömecek mi, teslim mi edecek? Peki ne karşılığında. O kadar çok soru var ki. Yarın yapılacak açıklamada belki yarından da yakın olabilir. Biz yarın muhtemelen 'ama'lı cümleler de duyacağız. Çok değil 24 saat içerisinde görme ihtimalimiz var. Keşke toplumla da paylaşabilseniz."