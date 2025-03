Fatih Portakal suskunluğunu canlı yayında bozdu! Sözcü TV'den ayrılıyor mu?

Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 2 günlük aranın ardından yeniden ekran karşısına geçti. Fatih Portakal'ın bir süre ekranlarda görünmemesi ve nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması birçok iddiayı da beraberinde getirmişti.

Fatih Portakal'ın nerede olduğu ortaya çıktı. Eşinin paylaşımı ele verdi!

İDDİALARA CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

Sözcü'den ayrıldığı yönündeki iddialara canlı yayında yanıt veren Portakal, şu ifadeleri kullandı:

Yazmışlar ki 'Fatih Portakal gitti, yerine Can mandalina geldi, Can mandalina kayyum atandı…' Can da çok efendi bir arkadaşımız, çok da mütevazi bir insan... Benden kurtuluş yok, öyle kolay kolay yok arkadaşlar... Bir 48 saat yoktuk, geldik...