Fatih Portakal'dan Ali Koç'a olay sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Portakal'dan Ali Koç'a olay sözler

Ali Koç'un canlı yayınının ardından sunucu Fatih Portakal sert sözler söyledi.

Sözcü TV ekranlarında Fatih Portakal Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TRT Spor ekranlarında söylediği "İstifa etmeyi doğru bulmuyorum" cümlesine tepki gösterdi.

"FENERBAHÇE'Yİ REZİL ETTİNİZ"

Portakal "Ali Koç istifa etmeyi doğru bulmuyorum diyor. Ali Bey rezil ettiniz takımı. Bir taraftar olarak perişan ettiniz beni. Hala daha o koltukta oturacağım diyorsunuz… İster Cumhurbaşkanlığı koltuğu olsun ister muhalefet koltuğu olsun ister Fenerbahçe başkanlığı koltuğu olsun gelen oturuyor. Pazara kadar değil mezara kadar diye bir cümlesi var. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? Takım başarısız ve rezil ediyorsunuz. Bakın Tüpraş işçileri yürüyor gidin siz Tüpraş işçileriyle ilgilenin. Başkalarına fırsat tanıyın." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Maliye kümesteki kazı bağırtarak yoluyor!..
Maliye kümesteki kazı bağırtarak yoluyor!..
Dr. Devlet Bahçeli: ‘Sağda Birleşme: Niçin ve Nasıl?’
Dr. Devlet Bahçeli: ‘Sağda Birleşme: Niçin ve Nasıl?’
Epey zamandır rüzgâr ekiliyor
Epey zamandır rüzgâr ekiliyor
Yassıada gibi İmralı canlı yayınlansın
Yassıada gibi İmralı canlı yayınlansın
Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir dengeler
Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir dengeler