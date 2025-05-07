Fatih Portakal'dan Ali Koç'a olay sözler

Sözcü TV ekranlarında Fatih Portakal Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TRT Spor ekranlarında söylediği "İstifa etmeyi doğru bulmuyorum" cümlesine tepki gösterdi.

"FENERBAHÇE'Yİ REZİL ETTİNİZ"

Portakal "Ali Koç istifa etmeyi doğru bulmuyorum diyor. Ali Bey rezil ettiniz takımı. Bir taraftar olarak perişan ettiniz beni. Hala daha o koltukta oturacağım diyorsunuz… İster Cumhurbaşkanlığı koltuğu olsun ister muhalefet koltuğu olsun ister Fenerbahçe başkanlığı koltuğu olsun gelen oturuyor. Pazara kadar değil mezara kadar diye bir cümlesi var. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? Takım başarısız ve rezil ediyorsunuz. Bakın Tüpraş işçileri yürüyor gidin siz Tüpraş işçileriyle ilgilenin. Başkalarına fırsat tanıyın." ifadelerini kullandı.