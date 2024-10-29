Fatih Portakal'dan bomba Erdoğan iddiası: Çarşamba gününe dikkat

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı "Meclis'te konuşsun" çağrısının yankıları devam ediyor.

Bu çıkışın ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, gazeteci, Fatih Portakal’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"VİDEO VEYA YAZILI METİNDEN BAHSEDİLİYOR"

Erdoğan’ın Çarşamba günü bu konuda bir açıklama yapabileceğini belirten Portakal, Bahçeli'nin sözlerinin ardından doğacak siyasi sorumluluğun Erdoğan’a ait olduğunu söyledi. “Faturasını ödeyecek kişi Erdoğan” diyen Portakal, "29 Ekim’den sonra bir video veya yazılı metinden bahsediliyor. Bunu kim okuyacak? Onu öğrenemedik" dedi.

GARANTÖR ÜLKE VURGUSU

"Öcalan’ın şartlarından biri garantör bir ülke" diyerek çarpıcı bir detayı da paylaşan Portakal, garantörlük rolünde ABD, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerin adının geçtiğini vurguladı. Portakal "Türkiye’nin ulusal bir projesinde garantör devlet neden olabilir ki?" diye de sordu.