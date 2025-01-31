Fatih Portakal'dan CHP'yi kızıştıracak cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Güç zehirlenmesi yaşar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini resmen başlattığını duyurdu. Özel, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni bir sürecin başladığını açıkladı.

Bu açıklamalar, CHP’nin olası bir erken seçime hazırlandığı ve cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içi bir sandık kuracağı şeklinde yorumlandı.

PORTAKAL GÖNLÜNDEKİ ADAYI AÇIKLADI

SÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında kendi gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Portakal, tercihinin Mansur Yavaş olduğunu belirterek, Ekrem İmamoğlu’nun başkan olması durumunda “güç zehirlenmesi” yaşayabileceğini düşündüğünü ifade etti.

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Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

Benim gönlümden Mansur Yavaş geçer. Çünkü İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olduğu zaman yıllar içerisinde bir güç zehirlenmesi içerisine girebileceğini düşünüyorum. Sert bir tavrının olabileceğini düşünüyorum, kendi gibi düşünmeyenlere karşı... Mansur Yavaş’ın daha devlet adamı kimliğiyle, sakinliğiyle toplumu ikna edebileceğini düşünüyorum.

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İMAMOĞLU MÜCADELECİ, YAVAŞ SAKİN LİDER

Portakal, Ekrem İmamoğlu’nun ise Erdoğan ile mücadele edebilecek isim olduğunu belirtti. Ancak, İmamoğlu’nun yönetim anlayışının uzun vadede sorun yaratabileceğine söyledi.

Portakal, “Ama şöyle de bir gerçek var; Hangisi Erdoğan’ın diliyle mücadele edebilir, o denklemde olabilir diyorsanız, o Mansur Bey değil, ortada İmamoğlu. İkisinin de artıları, eksileri var. Artık o artılar eksiler sandıkta belli olacak.”ifadelerini kullandı.