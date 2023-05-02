Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sandık iddiası. Kimlerin oy kullanması engellenmek isteniyor

"Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar" diyerek Fahrettin Altun’a seslenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı “Dark Web” iddiasına Fatih Portakal’dan yorum geldi.

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sandık iddiası. Kimlerin oy kullanması engellenmek isteniyor

Editör: Bengü Zorlu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Twitter hesabından yaptığı "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır” açıklaması siyasi camiada büyük yankı buldu.

Kılıçdaroğlu’nun çok ses getiren ‘Dark Web’ açıklamasına bir yorum da Fatih Portakal’dan geldi.

“Dark Web iddiası çok ciddi bir mesele” diyen Portakal, “Hafife alınmaması gerekiyor. Cambrigde Analytica hadisesi ise hala hafızalarda. Fahrettin Altun reddetse de olmayacak, yapılamayacak şey değil. Yönetenlerin son zaman açıklamalarına bakıyorum korkutucu. Amaç ilk defa oy kullanacakları sandığa göndermemek, oy kullanmamalarını sağlamak olabilir mi? İnanmak istemiyorum ama kuşku da yok değil içimde. Her şey olabilir” dedi.

Ünlü gazeteci ve sunucu Portakal ilk defa oy kullanacaklara seslenerek, “Gençler, tüm seçmenler sandığa. Böyle bir oyun düşünülüyorsa veya var ise bozmak da bizim işimiz. Haydi sandığa…” dedi.

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