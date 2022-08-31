Fatih Portakal bankanın içinden fotoğraf paylaştı: Utanması gerekenler kim acaba?. Emeklileri bu duruma kim düşürdü?

Vatandaş kıt kanaat geçinirken para kazanmanın yollarını arıyor.

Vatandaşın ekonomiyle sınandığı bu dönemde milyonlarca emekli, maaşının yetmediğinden yakınırken 5 kuruş fazla alabilmek için bankalarda sıra oluşturdu.

Bankalar adeta promosyon yarışına girdi.

Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte bankaların promosyon ücretleri de arttı. Promosyon ücretleri 10 bin liralara kadar çıkarken, emekliler promosyondan yararlanmak için bankalara akın etti.

Öte yandan saatlerce kuyruklarda bekleyen emekliler "Bizi bu kuyruklara mahkum edenler utansın. Bu maaş ile evi nasıl çekip çevirebileceğiz. Akşam yatıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam" sözleri ile isyan etti.

Fatih Portakal da söz konusu konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Portakal, "Her bankada promosyon çılgınlığı. Gişe önünü görüyorsunuz sadece… Arka tarafta emekliler 3 kuruş fazla alabilmek bekliyorlar." dedi.

Portakal, "Aslında fakirliğin, geçinememenin mecburiyetin görüntüsü bu" diyerek isyan etti.

"UTANMASI GEREKENLER KİM ACABA?"

Portakal'ın paylaşımı şöyle:

"Her bankada promosyon çılgınlığı. Gişe önünü görüyorsunuz sadece… Arka tarafta emekliler 3 kuruş fazla alabilmek bekliyorlar. Aslında fakirliğin, geçinememenin mecburiyetin görüntüsü bu… Utanması gerekenler kim acaba?"