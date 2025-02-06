Fatih Portakal'dan flaş karar. 'Benim için yolun sonu'

Ünlü sunucu Fatih Portakal, Pazartesi gününden itibaren YouTube kanalından yayın yapmayacağını açıkladı. Haziran ayında ise Sözcü TV'deki programına son vererek tamamen emekliliğe ayrılmayı planladığını söyledi.

Artık 57 yaşına geldiğini ve İzmir'deki hayatına geri dönmek istediğini belirten Portakal, “Kendimi tekrar ettiğimi fark ettim, bu durum ruhsal olarak beni etkiliyor" ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL EKRANLARA VE YOUTUBE'A VEDA EDİYOR

Program yapmaktan sıkılmadığını belirtse de sürekli aynı konuları konuşmanın kendisini ruhsal açıdan yıprattığını ifade ettiğini belirten Portakal, “Artık izleyiciler bu saatlerde başka yayınlar izleyebilir" dedi.

Haziran ayında ekranlardan tamamen çekileceğine dikkat çeken Portakal, bu konuda kararının net olduğunu, kendisi için bu sürecin sonuna geldiğini düşündüğünü ifade etti.

"HAZİRAN SONRASINDA TAMAMEN EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Fatih Portakal şunları söyledi,

"Pazartesiden itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Bunun süresini de bilmiyorum açıkçası. Çünkü Haziran sonrasında tamamen emekli olmayı düşünüyorum.

Sözcü TV'de program yapmayı bırakacağım. Artık 57 yaşına da geldim tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum. Bu programı yapmaktan sıkılmıyorum ancak sabahta akşamda aynı şeyleri söylüyorum.

Kendimi çok tekrar ettiğimi düşünüyorum ve durumunda beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesiden itibaren bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz. Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım. Haziran ayında da televizyonu bırakıyorum.

Bu konuda da gayet netim. Yeter artık diyorum benim için de sürenin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşadığım hayata devam edeceğim, geri döneceğim."

NE OLMUŞTU?

Fatih Portakal'ın ekranlara veda kararı akıllara geçtiğimiz günlerde yaşanan olayı getirdi. Gazeteci Barış Pehlivan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle görüşmüş ve açıklamasını Halk TV canlı yayınında paylaşmıştı.

Bilirkişinin açıklamasını yayınladıkları için Pehlivan ile programın sunucusu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker gözaltına alınmış, üç isim serbest bırakılırken Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı.

Soruşturma hakkında konuşan Portakal, Barış Pehlivan'ın yaptığının yanlış olduğunu belirterek, “Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşma, etrafındakilere dinletmesi ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak istemiyorum, yayınlanmasını istemiyorum' cümlesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin, kayda alınmasını ve yayınlanması istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor. Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan, Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazeteci olarak yapmanız gerekir. Her şeyden önce gazetecilik etiği açısından bunu yapmamanız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaştı. Geçen cümleler alt yazıyla yazılmış, edilmiş" ifadelerini kullanmıştı.