Fatih Portakal'dan 'kandırıldık' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanlarının ortaya çıktığını öne süren Fatih Portakal, “Kalp işareti yapınca temiz insan zannettim hiç de öyle değilmiş saflığımdan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

“KALP İŞARETİ YAPINCA TEMİZ YÜREKLİ İNSAN ZANNETTİM”

"Bizi kandırdılar" diyen Portakal, şunları söyledi:

“Biz kime güveneceğiz? Bizi kandırdılar. Gerçekten kusura bakmayın ama ben de sizlerden özür diliyorum. Umut var zannettim. Naif insan zannettim. Kalp işareti yapınca temiz yürekli insan zannettim. 74 yaşında hırslarından arınmıştır zannettim. Ama hiç de öyle değilmiş. Ben de sizlerden özür diliyorum. Kendimden de özür diliyorum. Bu kadar saflığımdan özür diliyorum. Ama arıyoruz işte o saflıkta o temizlikte birilerini arıyoruz. Şöyle bir bakıyorsunuz ana muhalefet partisine yani gerçekten kendini temizlemesi gereken en önemli parti.”