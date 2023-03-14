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Fatih Portakal'dan Muharrem İnce isyanı. 'Muhalefette böyleyse iktidara gelse ne olacak? Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini eleştiren gazetecileri arayıp çıkışmaya başlaması tepkileri de beraberinde getirdi. Nevşin Mengü'den sonra Fatih Portakal da Muharrem İnce tarafından arandığını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 21:42
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Fatih Portakal'dan Muharrem İnce isyanı. 'Muhalefette böyleyse iktidara gelse ne olacak? Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce'

Fatih Portakal'dan Muharrem İnce isyanı. 'Muhalefette böyleyse iktidara gelse ne olacak? Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce'
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Muharrem İnce hoşuna gitmeyen yorum yapan gazetecileri arayıp ya da mesaj atarak tartışmaya başladı. Nevşin Mengü'den sonra Fatih Portakal kendisine mesaj atan Muharrem İnce'ye ateş püskürdü. Fatih Portakal, "Şimdi böyleyse iktidara gelse ne olacak? Böyle siyasetçi olmamalı. Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce” dedi. Fatih Portakal, Youtube kanalında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Mesaj atmış bana işimi öğretmeye çalışıyor

"Muharrem İnce mesaj atmış, 'Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım' falan diyor. Bana işimi öğretmeye çalışıyor. Ben sana işini öğretiyor muyum? Herkes kendi işini yapsın!"

İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün

"Dün Nevşin’i de aramış, böyle bir iki cümle söylemiş Nevşin gereken cevabı vermiş. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün." 

Muhalefette böyleyse iktidara gelse ne olacak?

"Şimdi muhalefetteyken böyle! Acaba iktidara gelse ne olacak? İktidara geldiğinde demokrat bir yönetici olabilecek mi? Hoşuna gitmeyen gazeteciyi Böyle siyasetçi olmamalı. Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce.”

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