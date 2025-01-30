Fatih Portakal'dan tartışılan sözleri için açıklama: "Sözlerimin arkasındayım"

Gazeteci Barış Pehlivan'ın gözaltına alınması sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili eleştirilere canlı yayınında yanıt veren Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, söylediği sözlerin ve düşüncelerinin arkasında olduğunu belirtti.

SZC TV Ana Haber Spikeri Portakal, "Bu şirkette olsun bu kanalda olsun aynı şey, alır ceketimi çıkar giderim" ifadesinde bulundu.

Fatih Portakal'ın gözaltı sözleri büyük tepki çekti

Fatih Portakal konuşmasında şunları da söyledi:

Düşüncemin arkasındayım söylediğimizin de arkasındayım yanlış olan bir şeyi neden savunamayım ki savunamam yapılmaması gereken bir şeydir

"Halk TV'nin ana haber sunucusu Ece bile hata olduğunu söylüyor ana haberini açın bakın, bunu söylediğiniz zaman sevimsiz olarak görülüyorsun, ama yanlışı destekleyemem. Ama şunu da eleştiriyorum, gözaltına almak bu kadar kolay mı? Şov yaparak, gelirsin bir tebligat çıkartırsın, 'gel ifadeni ver'!

Adamı alıyorsun sabaha kadar da bekletiyorsun eziyet çektiriyorsun buna da sonuna kadar karşıyım ama yanlış varsa onu da söylüyorum. Benim anladığım şu Halk TV'de bi kere Suat ve Kürşad gördüğüm kadarıyla kararı vermişler bunu da sonradan öğreniyoruz. Barış diyor ki: 'benim haberim bile yok ben dağıtmadım o insiyatif haber merkezinde' diyor. Daha sonra Halk TV açıklama yapıyor. Keşke Suat en başta gitseydi, Barış Pehlivan'ın yanında ayrılmasaydı 'onu ben yayınladım diyebilseydi' yapılması gereken buydu.