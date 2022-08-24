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Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması

Gazeteci Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’ye geçmesinin ardından hakkında çıkan transfer dedikodularına yanıt verdi. Portakal, “İnternete girdim. 'Gitti, gidiyor' haberleri. Benim bir yere gittiğim yok. Halimden memnunum.” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:36
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:26
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Fatih Portakal'dan transfer açıklaması

Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
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Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Fatih Portakal'ın sözleri şöyle:

“İnternete girdim. 'Gitti, gidiyor' haberleri. Benim bir yere gittiğim yok. Halimden memnunum. 'Onunla görüşüyor, oraya gidiyor' diye yazılanlar medyanın klasik ‘tık yapılsın’ haberleri. Olursa da ilk ben duyururum merak etmeyin. Not: Son cümleye de bir anlam yüklemeyin lütfen."

Fatih Portakal'ın Halk TV'ye geçeceği iddia edilmişti.

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Sedat
24.08.2022 15:56
Fox kanalından ayrıldı şöhreti söndü.  
 
mülayim
24.08.2022 13:33
fatih beyde katılırsa gerçekten izleyici kitlesinde büyük patlama olur, bence genç ve akıllı bir haberci düşünmeli ve karar vermeli, aktif rol alırsa halkın bilgi edinmesine daha çok katkı yapar,  
 
Yurttaş
24.08.2022 13:27
Neden korkuyor acaba  
 
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