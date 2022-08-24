﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Fatih Portakal'ın sözleri şöyle:

“İnternete girdim. 'Gitti, gidiyor' haberleri. Benim bir yere gittiğim yok. Halimden memnunum. 'Onunla görüşüyor, oraya gidiyor' diye yazılanlar medyanın klasik ‘tık yapılsın’ haberleri. Olursa da ilk ben duyururum merak etmeyin. Not: Son cümleye de bir anlam yüklemeyin lütfen."

Fatih Portakal'ın Halk TV'ye geçeceği iddia edilmişti.