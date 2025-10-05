Fatih Portakal'dan Victor Osimhen için olay sözler! Galatasaraylılar sinirden deliye dönecek

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisine Victor Osimhen'in Emirhan Topçu ile yaşadığı tartışma damga vurdu. Gazeteci Fatih Portakal, Nijeryalı golcü için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaşırken mücadele Tammy Abraham ile İlkay Gündoğan’ın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez’in 34. dakikada gördüğü direkt kırmızı kart ile maçın büyük bölümünü 10 kişi oynarken, ilk yarının son anlarında Osimhen ile Emirhan arasında yaşanan tartışma gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Maçın hakemi pozisyon sonrasında Osimhen ile Emirhan’ın yaşadığı tartışma sonrasında iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

Yaşanan bu pozisyon ile ilgili gazeteci Fatih Portakal da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Portakal, konu ile ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYACI OLABİLİR"

"Bu nasıl bir ruh hali? Öfke mi, nefret mi yoksa nefessiz bırakma isteği mi? Osimhen’i izledikten sonra ancak şunu yazabilirim. Adam kendi arkadaşlarına çok kaba, rakip oyuncaya ise nefretle dalıyor. Bu insanın psikolojik desteğe ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum."

