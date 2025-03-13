Fatih Portakal'ın nerede olduğu ortaya çıktı. Eşinin paylaşımı ele verdi!

Ünlü sunucu Fatih Portakal'ın bugün ekranda olamaması akıllara birçok soruyu getirmişti.

Haziran ayında emekliye ayrılacağını ifade eden Portakal'ın bilgilendirici bir paylaşımda bulunmadan haber bülteninde görünmemesi "Emekliliğini erkene mi aldı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Kanal yönetiminden de bir açıklamanın yapılmamış olması şüpheleri daha da artırmıştı.

Sözcü'de Fatih Portakal krizi! Orhan Uğuroğlu olayın aslını açıkladı

Ünlü ekran yüzünün akıbeti merak edilirken gazeteci Orhan Uğuroğlu kanal yönetimiyle görüşmüş ve Portakal'ın 2 günlük izne çıktığı bilgisine ulaşmıştı.

Ancak Portakal'ın nerede olduğu hala merak konusuydu.

Ancak Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu sorunun da yanıtını verdi.

ÇEKYA'DAN PAYLAŞIM

Ünlü sunucunun eşi sosyal medya hesabından Çekya'nın başkenti Prag'dan paylaşımlarda bulundu.

Mirror Chapel'de konserde bulunan Armağan Portakal, eşini de etiketledi.

Fatih Portakal ise Instagram hesabından bir paylaşımda bulunmazken eşinin paylaşımlarını da alıntılamadığı görüldü.

İşte o paylaşımlar...