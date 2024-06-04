Fatih Portakal’ın programında İYİ Partilileri çok kızdıran sözler! Meral Akşener AK Parti’ye katılacak

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerin ardından seçimli kongreye gitmiş, genel başkanlık makamına veda etmişti.

AKŞENER’İN YENİ İMAJI

En son Eski Başbakan Tansu Çiller’in ölen eşi Özer Çiller’in dünkü cenaze töreninde görülen Meral Akşener’in yeni imajı çok konuşulmuştu.

“SİYASET HER ŞEYE GEBE, HİÇBİR ŞEY ŞAŞIRTMIYOR”

Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal ile reji arasındaki ilginç bir diyalog yaşandı. Akşener’den bahseden Portakal, “Meral Hanım’ı siyaset sahnesinde görebilir miyiz ne diyorsunuz? Yani bir 6 ay sonra 8 ay sonra… Rejiden bir ses geldi ‘AK Parti’de görebiliriz’ Yok artık o kadar da değil ya… AK Parti Milletvekili olarak görüyormuş… Yok canım o kadar da değil. Abartmayın sizde arkadaşlar ya. Ama tabi siyaset her şeye gebe. Hiçbir şey şaşırtmıyor. Sizi de şaşırtmıyor, beni de şaşırtmıyor” ifadelerini kullandı.