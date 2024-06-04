Fatih Portakal’ın programında İYİ Partilileri çok kızdıran sözler! Meral Akşener AK Parti’ye katılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Portakal’ın programında İYİ Partilileri çok kızdıran sözler! Meral Akşener AK Parti’ye katılacak

Fatih Portakal’ın son programında İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener hakkında tepki çeken sözler sarf edildi.

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerin ardından seçimli kongreye gitmiş, genel başkanlık makamına veda etmişti.

AKŞENER’İN YENİ İMAJI

En son Eski Başbakan Tansu Çiller’in ölen eşi Özer Çiller’in dünkü cenaze töreninde görülen Meral Akşener’in yeni imajı çok konuşulmuştu.

ma1.png

“SİYASET HER ŞEYE GEBE, HİÇBİR ŞEY ŞAŞIRTMIYOR”

Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal ile reji arasındaki ilginç bir diyalog yaşandı. Akşener’den bahseden Portakal, “Meral Hanım’ı siyaset sahnesinde görebilir miyiz ne diyorsunuz? Yani bir 6 ay sonra 8 ay sonra… Rejiden bir ses geldi ‘AK Parti’de görebiliriz’ Yok artık o kadar da değil ya… AK Parti Milletvekili olarak görüyormuş… Yok canım o kadar da değil. Abartmayın sizde arkadaşlar ya. Ama tabi siyaset her şeye gebe. Hiçbir şey şaşırtmıyor. Sizi de şaşırtmıyor, beni de şaşırtmıyor” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ünlü şarkıcı 100 bin liralık eve aylık 20 bin lira kira verince çıkarıldı
Hanımağa Güniz Akkuş’a Fethiye’de silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Aziz Yıldırım: Acun Ilıcalı Dominik’te FETÖ’cülere pasaport veriyor
Son Haberler
Ünlü şarkıcı 100 bin liralık eve aylık 20 bin lira kira verince çıkarıldı Ekonomi
Ünlü şarkıcı 100 bin liralık eve aylık 20 bin lira kira verince çıkarıldı
Geçmeyen baş ağrılarına dikkat! Uzmanlar uyarıyor Sağlık
Geçmeyen baş ağrılarına dikkat! Uzmanlar uyarıyor
Yurt dışına tonlarca ithal ediliyor. İç pazarda kilosu 70 lira Ekonomi
Yurt dışına tonlarca ithal ediliyor. İç pazarda kilosu 70 lira
Yarışmacılar Almatı'ya ulaştı Spor
Yarışmacılar Almatı'ya ulaştı
Kırmızılı kadın Nazlıcan İrem Köroğlu neye uğradığını şaşırdı ve kapattı. Voleybol maçında gündem olmuştu Spor
Kırmızılı kadın Nazlıcan İrem Köroğlu neye uğradığını şaşırdı ve kapattı. Voleybol maçında gündem olmuştu
Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak Gündem
Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak
Hanımağa Güniz Akkuş’a Fethiye’de silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı Gündem
Hanımağa Güniz Akkuş’a Fethiye’de silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı