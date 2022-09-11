5 gollü maçta Galatasaray'ı Kasımpaşa karşısında galibiyete götüren detayı Fatih Saboviç açıkladı

Takımda bu sezon ilk kez Gomis hariç bir futbolcu ağları sarstı ve Galatasaray en çok gol attığı 90 dakikayı yaşadı.

Transfer döneminin sonuna flaş transferler ile giren ve ligde aldığı Gaziantep galibiyeti sonrası toparlanan Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3 puana 3 golle ulaştı. Dakikalar 6'yı gösterirken Galatasaray savunması âdeta uyudu ve Bahoken kafayla Muslera'yı avlayıp ev sahibini öne geçirdi. Okan Buruk'un öğrencileri hiçbir şekilde konsantrasyon eksikliği yaşamadan hem topun hem de oyunun hakimiyetini elde tuttu.

GOMIS YİNE YAPACAĞINI YAPTI

Kasımpaşa'nın golünden 15 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun kanattaki aksiyonu ve adam eksiltmesiyle başlayan Galatasaray atağında top ceza sahasına indi. Sadık'ın hata yaparak topu Gomis'in önüne bıraktığı pozisyonunda devamında top sağ kanada açıldı. Yunus'un müthiş pasında kaleci Ertuğrul açılınca Gomis topu boş ağlara yollayıp eşitliği sağladı: 1-1.

OLIVEIRA'DAN MUHTEŞEM ŞUT...

Sezon başından bu yana savunma zaafları yaşayan Kasımpaşa, yine benzer bir görüntü çizdi. Galatasaraylı Oliveira'nın 29. dakikadaki muhteşem şutu direkten dönmek yerine ağlara gitse sarı kırmızılı ekip erkenden rahatlayabilirdi. Oliveira, bu sezon 3 kez topu direklere nişanlayarak bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.

MUSLERA'DAN İKİ KRİTİK KURTARIŞ

Skora eşitlik geldikten sonra Kasımpaşa uzaktan şutlarla etkili olmaya çalışsa da Muslera iki kritik kurtarışla rakibe geçit vermedi. İlk devre eşitlikle sona ererken ikinci yarı dönüşü Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem golüyle öne geçti: 2-1. Kerem, bu sezon Gomis hariç Galatasaray adına gol atan ilk futbolcu da oldu. Kerem, dur durak bilmedi ve 69. dakikada da uzaktan çektiği şutta topu 90'a göndererek Kasımpaşa deplasmanındaki kâbusu güzel bir rüyaya çevirdi: 3-1.

SADIK GOLÜ BULSA DA...

Galatasaray'ın eski oyuncusu Aytaç Kara sonradan oyuna dahil oldu ve 90. dakikada kornerden yaptığı ortada Sadık'ın kafasını buldu! Sadık'ın vuruşunda Kasımpaşa farkı 1'e indirdi: 3-2. Hakemin verdiği 5 dakikalık uzatma sürecinde Aslan biraz soğuk terler dökse de sahadan galip ayrılmayı bildi.

KONYA MAÇI ÖNCESİ MORAL OLDU

Maç boyunca defansın arkasındaki boşlukları iyi kapatan Galatasaray, ilk haftalardaki güçsüz ve zayıf yapısına benzer bir futbol ortaya koyan Kasımpaşa'yı skorda geri düşse de rahat geçti. Deplasmana gelen sarı kırmızılı taraftarlar son anlarda gelen galibiyeti keyifli şekilde kutlayıp takımlarına çok büyük bir destek verdi. Galatasaray, gelecek hafta kendi sahasında ağırlayacağı Konyaspor'a karşı vereceği zor sınav öncesinde moral depoladı.