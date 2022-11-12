10 kişi Fenerbahçe öne geçtiği maçta Giresunspor'a nasıl kaybetti? Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Sarı lacivertlilerde 40. dakikada Joao Pedro'nun oyundan atılması tüm planları bozdu. Karadeniz ekibi; Borja Sainz'ın 71 ve 83. dakikadaki iki golüyle evine 3 puanı alarak döndü.

Fenerbahçe, kolektif ve ortak takım bilinci olarak başka bir seviyeyi yansıtıyor artık Süper Lig'e... Giresunspor mücadelesinin ilk yarısında da yine çok ciddi bir pozisyon zenginliği yoktu. Ancak Jorge Jesus'un öğrencileri; konsantrasyonlarını bir an bile bozmadan almaları gerekeni aldı.

İlk 45'te; Ferdi Kadıoğlu hem savunma hem de hücumda fark yarattı. Giresun'un üzerine giden Fenerbahçe akınlarının giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde etkin rol oynadı.

VALENCIA DEJA VU YAŞATTI!

Jorge Jesus'un haftalarca 'kaybetmemek' için çaba harcadığı, oyunun içinde kalma eksikliği her hâlinden belli olan kaleci Altay, 16. dakikada karşı karşıya pozisyonda yaptığı kurtarışla takımına 'can' kazandırdı. Bundan hemen 2 dakika sonra rakip ceza sahasına giren Ferdi, penaltıyı aldı.

Dakikalar 10'u gösterirken Valencia bir keze daha, tıpkı Sivasspor maçında da yaptığı gibi beyaz noktadan takımını öne geçirdi: 1-0.

PEDRO DA RAKİPLERİN SERTLİK TUZAĞINA DÜŞTÜ

İlk yarı itibariyle kaleden hücuma doğru; Altay, Ferdi, Arao ve Zajc, sahanın en iyileri arasındaydı. Hücumda ise Pedro görece 'zayıf' kaldı. Burada Giresunspor'un, tıpkı Sivasspor gibi uyguladığı sertlik de pay sahibiydi.

Duran top organizasyonlarını deneyerek rakibi üzerindeki skor avantajını artırmaya çalışan Fenerbahçe, daha bu organizasyonları bir süre daha tekrarlaması gerektiğini gösterdi. Arka arkaya paslarla Giresun kalesine gitmeye çalışan Kanarya, sırtı dönük futbolu başarılı şekilde oynayan Pedro'dan bu akşam özelinde son paslarında verimlilik alamadı. Sonuç olarak Pedro da, tıpkı geçen maç Batshuayi'nin yaşadığı gibi sertliğe direnç göstererek 40. dakikada 2. sarı kartı görerek atıldı.

GİRESUN'UN UZUN TOPLARINA OFSAYT ENGELİ

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde elinden geleni yapmaya çalışan ve geçtiğimiz hafta İstanbulspor'u 3-2 devirerek 7 haftalık galip gelememe zincirini kıran Giresunspor ise Fenerbahçe karşısında bir türlü istikrarlı bir üstünlük kuramadı. Çok aktif ve tempolu bir futbol oynayamayan Giresun, kontralar veya duran toplarla da etkili olabileceği fırsatlardan yoksun bir maç oynadı.

Özellikle 65'ten sonra uzun toplarla etkili olma çabasına giren Giresunspor bu defa da Fenerbahçe'nin ofsayt tuzaklarına düştü.

JORGE JESUS'TAN DEĞİŞİKLİKLERLE GELEN MESAJ

İkinci devrede 65-70'lere dek oyunu avucunun içine alan Fenerbahçe, eksik olmasının verdiği dezavantajı göstermeyecek stratejilerle saha içi aksiyonları dilediği gibi yönetti. Teknik direktör Jorge Jesus'un değişiklikleri de Rossi ile Zajc yerine Crespo ile Osayi'yi oyuna alma hamlesiyle şekillendi.

Crespo'nun savaşçı kimliği ve Osayi'nin hızı sayesinde yarattığı avantajlardan, 11 kişi olan ama yorulan rakibi karşısında faydalanmak isteyen Jesus, "Üzerimize gelecek olsanız da tehlike potansiyellerimiz mevcut" mesajını karşı tarafa verdi.

GİRESUN'UN 'İŞARET FİŞEĞİ' BORJA'DAN...

Ancak bu mesaj Giresunspor cephesinden ters tepti. Karadeniz ekibinin 71. dakikada kanattan gelişen akınında ceza sahası içine yapılan ortayı Serdar Aziz tam uzaklaştıramayınca Borja Sainz şık bir vuruşla topu iğne deliğinden geçirerek skoru eşitledi: 1-1.

Temposuz ve 'karanlık' oyun yapısının üzerine Borja ile 'işaret fişeği' yakan Giresunspor, kalan dakikalarda daha istekli bir oyun sergileme niyetine girdi.

HATALARDAN ALINAN DERSİ UYGULAYAMAMAK

Fenerbahçe'nin açıklarını daha iyi kovalamaya başlayan Giresunspor, 83. dakikada yine Borja Sainz ile ağları sarstı ve Kadıköy'de galibiyete ulaştı: 1-2. İstanbulspor karşılaşmasında Szalai'nin yaptığı hatalara benzer bir hatayı bu defa Serdar Aziz yaptı. Altay'a dönmesi ya da topu uzaklaştırması gereken noktada, ayağı kayınca yere düştü. Bu seviyelerin kaldırmayacağı bu basit hatayı cezasız bırakmayan isim Borja Sainz oldu.

Geçtiğimiz hafta Batshuayi'nin, bu hafta Pedro'nun kızararak atılması... İstanbulspor maçında Szalai'nin pas hataları, bu hafta Serdar Aziz'in hatası... İşte bu durumlar, tekrar etmemeli. Yapılan hatalardan ders almak kadar önemli olan şey, bu dersleri her daim uygulayabilmektir...