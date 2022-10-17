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Fenerbahçe'nin Ankara'da nasıl kazanacağını Fatih Saboviç açıkladı

''UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yenerek tur atlamayı garantileyen Fenerbahçe, Süper Lig'e dönüş maçında bu akşam saat 20:00'de Ankaragücü'ne konuk oluyor.''

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:28
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Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin Ankara'da nasıl kazanacağını açıkladı

Fenerbahçe'nin Ankara'da nasıl kazanacağını Fatih Saboviç açıkladı
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FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Süper Lig'in iki sarı lacivertli ekibi Ankaragücü ile Fenerbahçe, başkent Ankara'da kozlarını paylaşıyor. Haftanın son karşılaşmasında Ankaragücü, Jorge Jesus'un öğrencilerini ağırlıyor. Son olarak ligde Karagümrük'ü 5-4 mağlup edip ardından UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda AEK Larnaca'yı geçen Fenerbahçe; Adana Demirspor'un kazandığı, Galatasaray'ın ise kaybettiği haftada mutlak 3 puan hedefliyor.

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Bu akşam saat 20:00'de Eryaman Stadyumu'nda başlayacak olan 90 dakikada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü var. Renktaşlar, 27 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, Ankara temsilcisi 71 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR
Ankaragücü maçı öncesi Fenerbahçe'deki eksik isimlerin sayısı dikkat çekti. Teknik direktör Jorge Jesus; Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'ten zorlu deplasmanda faydalanamayacak.
Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

DEPLASMANDA GOL YOLLARI TIKALI!
Fenerbahçe, ligde deplasman maçlarında gol yollarında zorlanıyor. Jesus'un öğrencileri; bu sezon ligde 8 müsabakaya çıkarken, bunların 3'ünü deplasmanda oynadı. Ligdeki ilk dış saha maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Fenerbahçe, sonrasında ise gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında deplasmanda sahadan 1-0 yenik ayrılırken, Beşiktaş deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.

ANKARAGÜCÜ FORM TUTUYOR
Sezon öncesi yaptığı önemli transferlere rağmen lige kötü başlayan Ankaragücü ise hocasını değiştirmiş; Mustafa Dalcı'nın yerine geçtiğimiz haftalarda göreve Ömer Erdoğan gelmişti. Ankaragücü; son 3 lig maçında 3 galibiyet alarak çıkışa geçti ve yeni transferlerden Tolga Ciğerci, Jese, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç da her geçen hafta oyunlarının üzerine koyarak devam etti.

KANARYA'NIN HEDEFİ YÜKSEKLER...
Ligde 10. hafta sonunda boşluk vermeden zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, maçı kazandığı takdirde oynadığı toplam maç sayısını 9, aldığı puanı ise 20 yapacak. Böylelikle Jesus'un ekibi, bay geçilen haftadan ötürü 1 maç eksikle direkt olarak zirve yarışına ortak olacak. Bakalım bu akşam Ankara'da kimin yüzü gülecek? Bekleyip göreceğiz...

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