Fenerbahçe Kayserispor karşısında nasıl kazandı? Fatih Saboviç açıkladı

Teknik direktör Jorge Jesus’un ekibi, Avrupa maçı oynamadığı haftanın ardından evinde Yukatel Kayserispor’u ağırladı.

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz hafta 1-0 kaybettiği Konyaspor mücadelesi sonrası Kadıköy’de yara sardı.

İDEALE YAKIN BİR İLK 11’LE SAHADAYDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transfer Michy Batshuayi haricinde neredeyse ideale yakın bir ilk 11’le takımını sahaya sürdü.

Sarı lacivertliler karşılaşmaya oldukça tempolu başladı. Alioski ve Jooa Pedro ile etkili olan Fenerbahçe, rakibi karşısında sonuca gidecek hamleleri bir türlü ilk 30 dakika içerisinde hayata geçiremedi.

JOAO PEDRO GEREKENİ YAPTI

Ancak dakikalar 37’yi gösterirken, fark yaratacağını zaten belli eden Joao Pedro, Fenerbahçe formasıyla 11’de çıktığı ilk 90 dakikada ağları sarsarak skoru takımının lehine çevirdi: 1-0.

Sarı lacivertlilerin yeni yıldızı, Çubuklu’ya attığı şık golle, “Merhaba” dedi. Her adımında deneyimini konuşturan Joao Pedro hem, “Burada ben de varım” dedi hem de Batshuayi’nin gelişi sonrası forvette yaşanacak rekabetin üst düzey olacağını herkese gösterdi.

AKIN FERDİ İLE BAŞLADI

Sarı lacivertlilerin ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasını sağlayan akın geriden Ferdi’nin başlattığı, Arao ve İrfan Can’ın devam ettirdiği muhteşem bir atakla gelişti.

Joao Pedro’nun ustalığının gerek gol öncesindeki aksiyonlar gerekse gol esnasındaki aksiyonlarda oyuna yansıması ise muhteşem bir reaksiyon kapasitesinin sonucuydu.

EN KRİTİK ANDA BİTİRİCİ DARBE…

Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasına da tıpkı ilk devrede olduğu gibi tempolu ve ritmini bularak başlayan Fenerbahçe, kronometreler 50. dakikayı gösterirken takıma ilk geldiği dönemde eleştirilen Joshua King ile bitirici darbeyi vurdu ve skoru 2-0’a getirdi.

Golde Joao Pedro’nun King’e ayna olup yol açması takdire şayan bir durumdu.

YİNE AYNI İSİMLER, YİNE AYNI ROLLER

Fenerbahçe’nin kaydettiği iki golde de iki önemli ismin ön plana çıktığını görmekte fayda var.

Ferdi ve Arao’nun başlattığı aksiyonların bir kez Joao Pedro ile bir kez de Joshua King ile ağları bulması, tesadüf denilemeyecek kadar çalışılması gereken ezberleri beraberinde getiriyordu. Pedro ile King’in antrenmanlardaki ekstra eforları ve çalışmalarının meyvesini vermesi Jesus’u mutlu etmiş olsa gerek…

ALTAY KURTARDI, FERDİ DİREĞE TAKILDI

İkinci devrenin ortalarında en kritik anlarından biri, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’ın Gavrinoviç’le gelişen pozisyonda iki hamlede de gole izin vermemesiyle yaşandı.

Ferdi, dakikalar 86’yı gösterirken kale direğine takıldı ve Fenerbahçe 3. golden oldu.

FERDİ YILDIZLAŞTI, HERKES GEREKENİ YAPTI

Bu akşam hem savunmada hem de hücumda elinden gelenin en iyisini sahaya koymaya çalışan Ferdi Kadıoğlu, oynadığı futbolla fark yarattı ancak çok istese de skora etki edemedi.

Fenerbahçe, herkes görevleri konusunda üzerine düşeni gerçekleştirdiğinde rahat galibiyetler alabildiğini herkese göstermeyi bildi.

GELECEK HAFTA RAKİP ALANYASPOR

Fenerbahçe, Süper Lig’de bir sonraki maçında ligin 6. haftasında Alanyaspor’u ağırlayacak.

Ayrıca sarı lacivertliler, 8 Eylül Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi grubundaki ilk randevusunda Dinamo Kiev’i konuk edecek.