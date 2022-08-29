Fenerbahçe Konya deplasmanında neden kaybetti? Fatih Saboviç açıkladı

Maç ilk andan itibaren Konyaspor ile Fenerbahçe'nin taktik savaşı şeklinde başladı. İki takım da birbirini ölçüp tartma sürecinden uzun süre çıkamadı ve birbirine çok açık vermedi. 90 dakika öncesi 3 karşılaşmadır gol yemeyen Konyaspor'un başarılı teknik direktörü İlhan Palut, "İyi savunma yapmamız gerektiğinin farkındayız. Rakibimizi çok iyi analiz ettik" demişti.

Palut'un sözlerinde ne kadar haklı olduğunu görmek için çok fazla zaman geçmesine gerek kalmadı.

DINAMO KIEV RANDEVUSU AKLIMA GELDİ

Dakikalar 22'yi gösterirken Valencia'nın topsuz alanda rakibiyle girdiği mücadelede direkt kırmızı kart görerek oyundan atılması, mücadelenin belki de kırılma anıydı diyebiliriz.

İlhan Palut, rakibinin zayıf noktalarını hem oyun kurgusu hem de mental anlamda keşfetmişe benziyor. Dinamo Kiev eşleşmesinde Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe üzerinde yaptıkları sonrası İsmail Yüksek'in atılmasıyla her şeyin gidişatının değiştiği an aklıma geldi.

KIRMIZI KARTA REAKSİYON VEREN KONYA'YDI

İlk devrede kritik pozisyonları yakalayan taraf Konyaspor oldu. Az ama öz geldiler. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır sağlam durdu evet... Ancak sarı lacivertlilerin 10 kişi oynamasının dezavantajı, Konyaspor tarafında 54'te Ali Demirbağ'ın kırmızı kartla atılması ile dengelenmesine rağmen; ani reaksiyon veren taraf yine Konya oldu. 10 kişi kaldıktan sonra oyunu tutmayı başarıp 66. dakikada Muhammet Demir ile öne geçen ev sahibi, mental anlamda birkaç adım ön plana geçmeyi bildi.

FENERBAHÇE DAĞINIK VE BASKIDAN UZAKTI

Karşısına çıkan rakiplerin kalite standartlarının ve başlarındaki teknik heyetin Fenerbahçe'yi analiz etmesinin önemini vurgulamaya gerek yok sanırım. Jorge Jesus pek çok konuda yeni alternatifler üretebilmiş olmasının yanında; skorun kilidini erken açamadığı maçlarda hep tıkanma yaşıyor.

Konyaspor karşısında da bu durumun değişmediğini ve Fenerbahçe'nin bu konuya herhangi bir antitez üretemediğini gözlemledik. Sarı lacivertliler özellikle rakip üzerinde ciddi baskı kurmaktan uzaktı, dağınıktı.

KONYA KELEPÇESİNİ AÇAMADILAR

Sezonun başından beri belli noktalarda kilitleri açma konusunda zayıf kalan Fenerbahçe, bu gece de kilitlere karşı anahtarsız kaldı. İlk 3 maçta gol dahi yemeyen Konyaspor, unvanını korurken Fenerbahçe'ye de Süper Lig'de yeni sezonda aldığı ilk yenilgiyi tattırmayı bildi.

Yakaladığı fırsatlarda bitiriciliğini yansıtacak konsantrasyona sahip olsaydı, Jesus'un öğrencilerinin sahadan puansız ayrılması işten bile değildi.

83. DAKİKADA YAŞANAN İLETİŞİM KAZASI!

Gecenin Fenerbahçe açısından en temel özeti; 83. dakikada frikik kullanmaya hazırlanan İrfan Can ile sol kanatta bekleyen Ferdi'nin arasında yaşanan iletişim kazasıydı. İrfan'ın kaleye mi vuracağı yoksa orta mı açacağı net olarak anlaşılamazken; solda boş durumda olan Ferdi'ye attığı pas ve Ferdi'nin bu topu beklemiyor oluşu; her şeyin net fotoğrafıydı.

JOAO PEDRO DA İLAÇ OLAMADI

Fenerbahçe'nin kadrosuna yeni kattığı ve geldiğinde yaşadığı sakatlıktan ötürü ortaya bir performans koyamayan Joao Pedro da sahadaydı. Ancak deneyimli futbolcu, elinden geleni yapmaya çabalasa da beklenen etkiyi doğal bir şekilde yaratamadı. Henüz uyum sağlaması için vakit gerektiği aşikâr...

Son dakikalarda uzun süredir eksik kalmasının da getirdiği negatif etkiye, takım içerisinde kilit açabilecek bir oyuncunun bulunmaması ve tüm atak organizasyonlarının havada kalması sebebiyle iyice yenik düşen Fenerbahçe, Eskişehir'den mağlubiyetle döndü.

HAFTAYA RAKİP KAYSERİSPOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de Yukatel Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertli ekip, 3 Eylül Cumartesi akşamı 21:45'te rakibini kendi evinde konuk edecek.