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Fenerbahçe Kayserispor karşısında nasıl kazanır? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında neler yapması gerektiğini açıkladı

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile dönen Fenerbahçe, yara sarmak için bu akşam saat 21:45'te Kayserispor'u ağırlayacak. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak olan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sarı lacivertlilerdeki tek eksik Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Enner Valencia...

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 15:53
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Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin Konya yenilgisinden sonra Kayseri maçında neler yapması gerektiğini yazdı

Fenerbahçe Kayserispor karşısında nasıl kazanır? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında neler yapması gerektiğini açıkladı
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Birkaç gündür, "Fenerbahçe" denilince tam karşısına, "Michy Batshuayi" ismi geliyor. Sarı lacivertli takım ise bu akşam saat 21:45'te Kayserispor'la kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.
Üst üste gelen Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu maçları ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarının ardından geçtiğimiz perşembeyi boş geçiren Fenerbahçeli oyuncuların bolca dinlenme fırsatı olduğu aşikâr...

İSTANBUL'DAKİ 25. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'daki 25. randevularına çıkacak. İstanbul'da oynanan 24 karşılaşmada sarı lacivertliler 18 galibiyet elde ederken, konuk takım için bu sayı 3 oldu. Ayrıca 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe bu 90 dakikalar boyunca rakip kaleye 65, Kayseri ekibi ise 30 gol bırakabildi.

SERDAR AZİZ GERİ DÖNEBİLİR
Bu akşam Fenerbahçe'deki tek eksik Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Enner Valencia olacak. Tedavisi tamamlanan Serdar Aziz ise teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi hâlinde sahada formasını giyebilecek.
Ligde 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 7 puanla haftaya 5. sırada girdi. İki galibiyeti olan Yukatel Kayserispor ise 4. haftayı 6 puanla 9. sırada kapattı. Geçtiğimiz sezon Yukatel Kayserispor ile İstanbul'da 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandaki maçı 4-0 kazanmıştı.

JESUS'UN DİLEĞİ BU KEZ OLACAK MI?
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev, AEK Larnaca ve Rennes'in bulunduğu gruba, teknik direktör Jorge Jesus'un, "Umarım Dinamo Kiev ile grup aşamasında da eşleşiriz" dileği sonrası düşen Fenerbahçe; şimdi ise 8 Eylül'de Dinamo Kiev'le karşılaşacağı mücadele öncesinde zorlu bir sınav verecek.
Bakalım bu akşam Kayserispor karşısında da Jorge Jesus'un dileği olacak ve sarı lacivertliler 3 puana kavuşabilecek mi?

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