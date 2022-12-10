Fenerbahçe Salernitana karşısında nasıl şov yaptı? Fatih Saboviç yazdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Dünya Kupası arasındaki hazırlık dönemini Antalya'da geçiren Fenerbahçe, Alanyaspor'u 4-2 yendiği maçın ardından oynadığı ikinci özel maçta İtalyan ekibi Salernitana'yı İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Batshuayi'nin penaltıdan golleriyle devirdi.

Alanya'daki hazırlık maçında İtalya Seria A ekibi Salernitana'yı ağırlayan Fenerbahçe, muhteşem bir performans ortaya koyup galibiyete ulaştı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Osayi Samuel etkiliydi. Fenerbahçe orta sahada pas kanallarını ayarlama konusunda problemler yaşadı.

Salernitana da rakibini ölçüp tartma çabasına girdi. Fenerbahçe ön alan baskısı ve topu kazanıp atak yaratma hedefiyle son dönemde en iyi yaptığı şeyi yapma amacındaydı.

SALERNITANA'YA GEÇİŞ İZNİ VERMEDİLER

Ancak Salernitana, sarı lacivertlilere kolay geçiş izni vermedi. İlk yarım saatlik dilimde, Salernitana atağa kalkarken toplar kaybetse de hatalarını telafi etmeyi bildi. Fenerbahçe takım boyunu kısa tutup, savunmacılarından da oyun kurma konusunda katkı almaya çalıştı.

İlk yarıda Lincoln ve İrfan Can'ın çalışılmış frikik organizasyonu, Osayi-İrfan Can kanalı üzerinden geliştirilen kanat hücumları öne çıktı. Salernitana yüklenmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İRFAN CAN'DAN MÜTHİŞ GOL...

Serdar Dursun'un kaçırdığı kritik pozisyondan sonra gol, "Geliyorum" demeye başladı. Dakikalar 33'ü gösterirken İrfan Can Kahveci muhteşem bir gol attı. Salernitana atağa kalkarken topu kaybetti. Fenerbahçe kontraya çıktı. İrfan, ceza sahasına girerken topu sola çekip çatala doğru müthiş bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.

Devre sonuna doğru Attila Szalai'ye, Coulibaly'nin sert müdahalesi geldi. Coulibaly, anlamsız şekilde oyunu ve ortamı germeye çabalasa da kendi takım arkadaşları dahi müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

JORGE JESUS'UN HAMLELERİ FARK YARATTI

İlk 45 geçilmek üzereyken Joshua King şov başladı. Deneyimli futbolcu kritik bir pozisyon yakalayıp topu yandan dışarı attı. Soyunma odası dönüşü King'in şovu devam etti. 58'de rakip ceza sahasında iyi pozisyon alan Joshua King, çok şık bir vuruşla Salernitana kalecisini mağlup etti: 2-0.

Jorge Jesus'un taktik dehası hem ilk hem ikinci yarıda yaptığı oyun içi hamlelerle Fenerbahçe'nin fark yaratmasını sağladı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KALEDE SIRITMADI

Fenerbahçe kalecisi önceki maçlara göre bugün farklıydı. İrfan Can Eğribayat şans buldu ve çok fazla pozisyon kalesine gelmemesine rağmen güven verip üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Skor 2-0'a geldikten sonra Salernitana, iyice oyununu zayıflattı. Ne etki ne de fark yaratabildiler...

Bitiş düdüğü yaklaşırken 89. dakikada Mert Hakan Yandaş yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya geçen Batshuayi, yaptığı şık vuruşla maçın skorunu belirledi. Kanarya 3-0'la güldü.