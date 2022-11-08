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FSM köprüsü turuncuya büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak ve lösemi hastalığına dikkat çekmek için turuncu renkle ışıklandırıldı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 07:38
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncuya büründü

FSM köprüsü turuncuya büründü
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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla turuncu ile ışıklandırıldı.

Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında FSM Köprüsü turuncu renge büründürüldü.

Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.

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