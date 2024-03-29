Fatih Sultan Mehmet’i perişan eden hastalık yeniden hortladı. Artık gençlerde de görülüyor

Bir zamanlar Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Fransız kralı XIV. Louis'i etkisi altına alan hastalıkta günümüzde de artış yaşanıyor.
Şiddetli eklem ağrısı ve iltihaplanmayla ortaya çıkan, etkilenen bölgede sıcaklık ve şişlikle kendini belli eden gut hastalığı geçmiş zamanların bir hastalığı olarak görülüyordu. Ancak son rakamlar İngiltere'de özellikle gençler arasında vakaların hızla artığını gösterdi.
Ayak baş parmağındaki şiddetli ağrının yanı sıra gut, vücuttaki tüm eklemlere ve çevresine de yayılarak büyük sıkıntılara yol açabiliyor.
Milliyet’ten Betül Yasemin Keskin’in haberine göre, Londra Tıp Laboratuvarı'ndan Dr. Avinash Hari Narayanan, şikayetlere bakılırsa şu anda 40 İngilizden 1'inin bu hastalığa sahip olduğunu ve hastalığın genç insanlar için bile dayanılmaz ağrılara yol açabileceğini söylüyor.
Yeterince ciddiye alınmadığı için sürecin iyi yönetilmediğini ileten Narayanan, gut hastalığına ilişkin son büyük Birleşik Krallık çalışmasının 2012 yılında yapıldığı bilgisini verdi. Ancak şu an klinik ortamda gut tanısı alan kişilerdeki artışın da yadsınamaz boyuta ulaştığını ifade etti.
İNANILMAZ ARTIŞ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Yayınlanan bu rapor, araştırmacılara gut hastalarının çoğunun hâlâ 60 yaş ve üzerinde olmasına rağmen 20 ila 30 yaş arasındaki hastaların sayısındaki inanılmaz artışı da gösterdi.
İngiltere'de 2021 ila 2022 yılları arasında 234 bin kişinin gut nedeniyle hastaneye başvurduğu ifade ediliyor. Tablonun dünyadaki pek çok ülke için aynı olma ihtimali de oldukça yüksek olarak değerlendiriliyor.
Prof. Dr. Meryem Can'a göre ailesinde gut geçmişine sahip kişilerde, diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, sedef hastalığı olanlarda, kanser için kemoterapi alan hastalarda daha erken yaşlarda gut hastalığı görülme riski yüksek.
Can, "Bu tetikleyicilere ek olarak fast food gıdaların fazla tüketilmesi daha erken yaşta hastalığın görülmesine sebep oluyor" açıklamasında bulundu.