Fatih Sultan Mehmet’i perişan eden hastalık yeniden hortladı. Artık gençlerde de görülüyor

Şiddetli eklem ağrısı ve iltihaplanmayla ortaya çıkan, etkilenen bölgede sıcaklık ve şişlikle kendini belli eden gut hastalığı geçmiş zamanların bir hastalığı olarak görülüyordu. Ancak son rakamlar İngiltere'de özellikle gençler arasında vakaların hızla artığını gösterdi.