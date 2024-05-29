Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken Nakşi şeyhinden yardım istediğini iddia etti

Kaynak: Haber Merkezi Damla Baylan
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken Nakşi şeyhinden yardım istediğini iddia etti

Daha önce Hz. Muhammed’in saç ektirmeyi yasakladığını öne süren Seyyid Muhammed Bütün isimli şahıs:, “Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinde Nakşi şeyhten yardım istiyor, şeyh beyaz atla geliyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’u fethettiği günde (29 Mayıs 1453) sosyal medyada yayılan bir video büyük tepki çekti.

Daha önce Hz. Muhammed’in saç ektirmeyi yasakladığını öne süren Seyyid Muhammed Bütün isimli şahıs, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'un fethinde Nakşibendi tarikatından yardım istediğini, Nakşi şeyhi Ubeydullah-ı Ahrar’ın beyaz atıyla Özbekistan’dan Osmanlı topraklarına gelerek İstanbul’un fethinde büyük rol oynadığını iddia etti.

"FATİH SULTAN MEHMET, İSTANBUL'UN FETHİNDE NAKŞİBENDİ ŞEYHİNDEN YARDIM İSTEDİ"

Seyyid Muhammed Bütün, yaptığı sohbette, “Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinde kimi yardıma çağırıyor biliyor musunuz? Özbekiastan’da Semerkant’ta bulunan ve Nakşibende sinsilesinde olan Ubeydullah-ı Ahrar. Ahrar beyaz atıyla geliyor ve İstanbul’un fethine yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

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"NAKŞİBENDİ ŞEYHİ'NİN TÜRBEDARI, TÜRBE DIŞARIDA OLMASINA RAĞMEN YERE BİZİM İÇİN HALI SERDİRDİ"

Nakşibendi Şeyhi Ubeydullah-ı Ahrar’ın türbesini ziyaret ettiklerini belirten Bütün, “Biz ziyarete gittiğimizde onun türbedarı ne yaptı biliyor musunuz? Normalde Ahrar’ın kabri dışarıdadır. Türbedarı, türbe dışarıda olmasına rağmen yere bizim için halı serdirdi. Biz ayakkabılarımızı çıkardık halıya bastık. Hürmet etti bize. Nereden bildi bizim seyid olduğumuzu?

Sonradan anladım Ubeydullah-ı Ahrar seyidlere çok değer verirdi. Bu da onun türbedarı ya belki de mübarek ona söylemiştir. Hemen altımıza halı serdi halıda oturduk. Diğerleri ayakkabıyla gelirken biz halıya oturduk.” İfadelerini kullandı.

Seyyid Muhammed Bütün’ün Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un fethi ile ilgili sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları, Bütün’ün söylediği sözleri ti ye aldı.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,

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