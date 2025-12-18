Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptaki ilk maçında sahasında Alanyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke mağlubiyeti değerlendirdi.

'İLK YARIDA OLUMLU KONUŞABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK'

Fatih Tekke karşılaşmanın ardından şunları söyledi:

"Gruplardaki zor maçlardan bir tanesiydi. Evimizde oynadığımız ve hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet. Üzgünüz tabii. Bence büyük avantajı heba ettik. İlk yarı rakip adına olumlu konuşabileceğim şeyler var. Bizim adımıza çok olumlu konuşabileceğim şeyler yok.

İkinci yarı tamamiyle bizim istediğimiz şekildeydi. Maçı kazanabilirdik. Bir pozisyon verdik, orası maçın kırılma anıydı. Orada rakip ikinci golü de bulabilirdi belki ama genel hatlarıyla ikinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra yakaladığımız çok net pozisyonlar ve kaçırdıklarımız var ama maçı döndüremedik.

İkinci yarı mücadele, istek, arzu, denemeler istediğimiz şeylerdi ama neticesinde uzun bir süre sonra evimizde kaybettik. Bunun olmaması lazımdı ama oldu. Yapacak bir şey yok, üzgünüz. Şimdi hemen reaksiyon vereceğiz. Yani bunu beklemiyordum açıkçası ama zor olacağını söylemiştim zaten.

Pazartesi de yine çok zor bir maç. Sakatlarımızın durumu, takımın durumu her şeyiyle baktığınızda belli bir zamana kadar zor bir süreç bizi bekliyor. Bugün de olumsuz başladık. Telafi etmemiz gereken bir maç oynadık. Rakibi de özellikle ilk yarıdaki oyunun ilk bölümü için tebrik etmek lazım”

'YAPACAĞIMIZ EN DOĞRU ŞEY BUYDU'

Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi hakkında konuşan Fatih Tekke, "Oyuncuların hepsi takımın parçası. Pazartesi maçımız var. Bazı oyuncuların dinlenmesi gerekiyor. Sakatlıklarımız fazlalaşıyor. Bugün yapacağımız en doğru şey buydu. Sakatlanmadan bitirdik. İlk yarı oynayan oyuncular neticede ilk defa oynamıyorlar. Performans bu işin temeli. Bugün ilk yarı istek, arzu tabii ki vardı ama hem zihinsel hem antrenmanda yaptıklarımızı düşünerek daha az hata yapmalılardı. Bugün ilk yarı için çok olumlu konuşamıyoruz. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Bu zorlu süreci umarım hasarsız geçiririz" dedi.