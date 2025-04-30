Fatih Tekke aradığı oyuncuyu Premier Lig’de buldu: İlk temas sağlandı

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Fatih Tekke aradığı oyuncuyu Premier Lig’de buldu: İlk temas sağlandı

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçen Trabzonspor rotasını İngiltere’ye çevirdi. Bordo mavili yönetim Teknik Direktör Fatih Tekke’nin onayladığı oyuncu için ilk teması sağladı.

Yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin de onayıyla harekete geçmeye başladı. Trabzonspor, Premier Lig'e yükselen Burnley'in kaptanı Josh Brownhill için bir kez daha harekete geçti.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon başında da transfer etmek istediği İngiliz orta saha oyuncusunun bu kez sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasını fırsat bilerek, 29 yaşındaki oyuncuyla doğrudan temaslara başladı.

Bu sezon İngiltere Championship'te 41 maça çıkan Brownhill, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen 16 gol ve 6 asistlik başarılı bir performans sergiledi.

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