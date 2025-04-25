Fatih Tekke en iyi 5 futbolcuyu seçti: Listeye bir efsaneyi almadı

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Fatih Tekke en iyi 5 futbolcuyu seçti: Listeye bir efsaneyi almadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke tarihin en iyi 5 oyuncusunu seçti. Tecrübeli teknik adamın listeye almadığı bir efsane dikkat çekti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kulüp dergisine açıklamalar yaptı. Tekke, gelmiş geçmiş en iyi 5 futbolcu sıralamasında Cristiano Ronaldo'ya yer vermedi.

Brezilyalı Nazario Ronaldo, Ronaldinho ve Zinedine Zidane'ı sayan Fatih Tekke bu isimler için sıralama yapmadı ve "Bunlar çok özel isimler, büyük yetenekler" dedi.

Fatih Tekke 2. sıraya Diego Armando Maradona'yı koydu. Zirveyi Lionel Messi'ye veren Fatih Tekke, "İlk sırada açık ara Messi" ifadesini kullandı.

Listeye almadığı Cristiano Ronaldo'ya ayrı parantez açan Tekke, "Ronaldo'ya büyük saygı duyuyorum. Zararlı hiçbir şeyi hayatına sokmuyor, çok çalışıyor. Mesela şunu öğretti bize, Ronaldo’da şu var; istemeye istemeye her gün disiplinli bir şekilde çalışma yeteneği. Bu çok değerli. Bunu yaparak isimlerini verdiğim yeteneklerin önüne geçti birçok alanda" şeklinde konuştu.

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