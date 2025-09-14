Fatih Tekke F.Bahçe maçı öncesi o isme dikkat çekti! 'Çok büyük eksiklik'

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke derbi maçla ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle basketbol milli takımımıza başarılar dilerim. Bizim için zorlu süreç devam ediyor. İlk periyot beklentimizin üstünde geçti. İkinci periyotta sakatlıkları tahmin edemedik. Transferde beklediğimiz koşullar oluşmadı. Zor bir karşılaşma. Yeni bir teknik adam. Aslında 3'lü mü oynar 4'lü mü oynar diye düşündük ve ikisine de çalışmalarımız oldu. Pina çok önemli bir eksiklik bizim için. Kulübe istediğimiz seviyede değil. Buna rağmen değerli olan ne kadar istediğimiz. Burada mücadele edeceğiz. Umarım puan ve puanlarla döneceğiz. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor.

6 aylık bir süreç transfer meselesi. Çok farklılaştı. Elimizde bir kadromuz var. Türkiye'deki Fenerbahçe ve Galatasaray kadrolarına ve maliyetlerine baktığımızda bizden daha güçlüler diyebilirim. Beşiktaş'ı da buna katabiliriz. Eksiklerimiz herkes tarafından malum. Devre arasına kadar bunu idare edebilirsek bunları tamamlarız ve yarışta olmaya devam ederiz.

Pina'nın olmayışı bizim için çok büyük eksiklik. Kalecimiz yeni geldi 2 antrenmana çıktı. Ona da başarılar diliyorum. Çok iyiyiz diyemem ama bu problemli dönemi hasar almadan geçirmemiz gerekiyor. Özellikle oyunu 2 ve 3 bölümde düşündüm. Umarım düşündüğümüz şekilde geçer. O bölümleri hatasız geçeriz ve anlarda da başarılı oluruz ve buradan istediğimizi alırız."