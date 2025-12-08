Trendyol Süper Lig'de bu sezon camia ve taraftarlarını mutlu etmeyi başaran Trabzonspor'da devre arası için transfer çalışmaları başladı. Orta saha transferi yapmak isteyen bordo-mavililer, bu doğrultuda Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

FATİH TEKKE İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ ÇOK İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin transfer edilmesini istiyor. Tekke'nin bu talebini başkan Ertuğrul Doğan'a ilettiği aktarıldı.

Ayrıca başarılı teknik direktörün İrfan Can Kahveci'nin takıma katkı sağlayacağına inandığı kaydedildi.

ADIMLAR ATILACAK

Haberin ayrıntılarında, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın kısa sürede Fenerbahçe ile temas kuracağı bilgisine yer verildi. Karadeniz ekibinin sarı-lacivertlilere satın alma opsiyonlu kiralama teklif yapacağı belirtildi.

İrfan Can Kahveci'nin de sürekli forma giyeceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.