Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Trabzonspor’u konuk etti.

FATİH TEKKE İLK KEZ PUAN ALDI

Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde Galatasaray’a karşı ilk Süper Lig puanını aldı.

Daha önce sarı-kırmızılılara karşı çıktığı 6 lig maçından puansız ayrılan Tekke, bu kez sahadan 1 puanla ayrılarak önemli bir bariyeri yıkmış oldu.

ONANA DEPLASMANDA İLK KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Öte yandan Trabzonspor'da yaptığı 5 kurtarışla derbi maçta öne çıkan Onana ise ilk kez deplasmanda kalesini gole kapattı.

AUGUSTO'NUN SERİSİ BİTTİ

Trabzonspor formasıyla 4 maçtır rakip fileleri havalandıran Brezilyalı forvet Felipe Augusto'nun serisi golsüz berabere biten derbi maçta sona erdi.