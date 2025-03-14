Fatih Tekke geldi, forma rekabeti arttı: Başakşehir maçı için flaş karar

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon ilk kez deplasmanda kazanmayı hedefleyen bordo mavililerde Fatih Tekke’nin gelişi sonrası hava bir anda değişti.

47 yaşındaki teknik adam takımın dizilişinde değişiklik yapmayı planlarken ciddi bir forma rekabetinin başladığı öğrenildi. Kendi sistemini takıma öğretmek için yoğun bir şekilde çalışan Fatih Tekke’nin takımı 4-2-3-1 dizilişi ile sahaya sürmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın yeni dizilişte orta sahayı kimlerden oluşturacağı merakla bekleniyor. Yeni sistemle birlikte özellikle orta saha oyuncuları arasında sıkı bir rekabet başladığı ve bu durumun takıma olumlu yansıdığı öğrenildi.

Öte yandan Fatih Tekke’yi desteklemek için taraftarların tesislere gelmesi olumlu hava oluşmasını sağladı. Özellikle yabancı oyuncuların değişen havadan olumlu etkilendiği gelen haberler arasında yer alıyor. Trabzonspor’un Başkaşehir’e konuk olacağı mücadele yarın saat 20.30’da başlayacak.