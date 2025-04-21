Fatih Tekke geldi, Trabzonspor yükselişe geçti: Bu sezon ilki başardı

Kaynak: İHA
Fatih Tekke geldi, Trabzonspor yükselişe geçti: Bu sezon ilki başardı

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke’nin gelişi ile birlikte büyük çıkışa geçti. Bordo mavililer, bu sezon Tekke yönetiminde bir ilke imza attı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 5 Süper Lig mücadelesinde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Genç teknik adam, 11 Mart'ta 32 puanla 11. sırada devraldığı takımı, 42 puanla 7. sıraya taşıdı.

Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde adeta kamp kurarak oyuncularla sıkı bir iletişim kurdu. Mevcut kadro yapısını en iyi şekilde kullanmaya çalışan Tekke, bazı karşılaşmalarda oyun olarak eleştirilse de sonuç odaklı futbol anlayışıyla dikkat çekti. Oyuncular arasındaki güven sorununun üstesinden gelme konusunda da önemli mesafe kat etti.

BU SEZON BİR İLKE İMZA ATILDI

Ligin 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, bu sezon bir ilke imza attı. Bordo-mavililer, çıktığı son iki mücadelede hem iç sahada Çaykur Rizespor'u hem de deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek çifte galibiyet serisi yakaladı. Tekke yönetiminde deplasman fobisini de aştığını gösteren Trabzonspor, bu sezon ilk kez 7. sıraya yükselerek rotayı üst basamaklara cevirdi.

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